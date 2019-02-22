‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, halk arasında ‘boyun kütletme’ olarak bilinen zorlayıcı hareketin boyun fıtığının en büyük nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, günlük hayatı olumsuz etkileyen ‘boyun fıtığı’ hakkında önemli bilgiler verdi.

Masa başı çalışanlar dikkat

Masa başı çalışanların dikkat etmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Naki Keleş, “Özellikle uzun süre bilgisayar, masa başında çalışan, uzun süre bilgisayar başında iş yapan veya telefon kullanan kişilerde boyunun uzun sürede sabit kalması ve bu sabit kalmaya bağlı sürekli belirli omurlara ve adale grubuna yük binmesi sonucunda boyun ağrıları oluşabilmektedir. İnsan boynu, omurilik, omurilikten çıkan sinirler, bu bölgeden geçen atar damarlar gibi çok önemli vücut yapılarını barındıran, baş için bir destek işlevi gören, omurganın en hareketli bölümüdür. Ancak bu hareket kabiliyeti aynı zamanda darbelere ve zedelenmelere daha duyarlı olmasına yol açar” dedi.