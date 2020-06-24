Boyun Tutulması : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Belirgin bir şekilde başın hareket etmesini kısıtlayan boyun tutulması, daha çok tek tarafı etkileyen boyun kaslarındaki ağrılar ve spazm şeklinde görülür. Boyun tutulması esnasında başın bir tarafa doğru eğilmesi ve hareketi zorlaşır. Boyun bölgesinde yoğun ağrılar görülür. Tutulma, boyundaki kas dokuları ve ligamentlerin sıkışması sebebiyle ortaya çıkar. Şayet bu sorun birkaç günden fazla sürerek günlük yaşantıya olumsuz yönde etki ediyorsa boyun fıtığı ihtimalinden şüphe edilmelidir. Kesin teşhis için mutlaka doktor kontrolünden geçilmelidir.
Genellikle ters yatış pozisyonları boyun tutulmasına neden olur. Yanlış uyku pozisyonunun yanı sıra rahatsız ve sert zeminlerde yatmak da bu sorunun ortaya çıkmasındaki temel etkenler arasındadır. Aynı zamanda kullanılan yastığın sertliği ve yüksekliği, başın sürekli olarak belirli bir pozisyonda tutulması, boynun aniden hareket ettirilmesiyle yaşanan kasılma ve kas sıkışmalarından dolayı da tutulmalar görülebilir.
Sürekli olarak klimalı ortamlarda bulunmak, rüzgara maruz kalmak tutulmalara neden olabilir. Aynı zamanda spor ya da herhangi bir yorucu faaliyet sonrası terliyken boynun aniden soğuması da tutulmaya yol açabilir.
Özellikle ofis ortamında sürekli olarak bilgisayara bakarak masa başı işlerde çalışan kişiler boyun tutulması konusunda riskli grup içerisinde yer alırlar. Bunun dışında omuzlarında yük taşıyanlarda, el işi yapanlarda, ağır ev işleri yapan kadınlarda boyun tutulmaları yaşanabilir. Aynı zamanda ısınma hareketi yapmadan spora başlamak, tek omuzda ağır çantalar taşımak ve uzun süre hareket etmeden kitap okumak gibi davranışlar da boyun tutulmasında etkili faktörlerdir.
Boyun tutulması bazı hastalıklardan kaynaklı olabilir. Bu hastalıkları ise şu şekilde sıralayabiliriz: Daha önce geçirilen hastalık ya da ameliyatlar, boyun fıtığı, bademcik iltihabı, baş-boyun bölgesi iltihapları, ağız ve diş problemleri, kan yapısındaki bozulmalar, yoğun baş ağrısı, menenjit.
Boyun bölgenizi ilk olarak soğuktan korumalısınız. Bunun için sıcak bir havlu, kazak, bez gibi eşyalar kullanabilirsiniz. Boyun bölgesindeki kaslarınızı rahatlamak için ellerinizle hafif bir biçimde masaj yapın, ardından sıcak havluyu boynunuza yerleştirin. Bu işlemin yanı sıra boyun bölgenizi sürekli olarak sıcak tutmalısınız. Çünkü kasılan kaslar sıcakta gevşer ve rahatlar. Aynı zamanda sıcak suyla yapılacak masaj da boyun tutulması konusunda kendi kendinize uygulayabileceğiniz etkili tedavi yöntemleri arasındadır.
Doktor tavsiyesinde kav gevşetici krem ya da ilaçlar kullanabilirsiniz. Medikal çözümlerle birlikte bazı boyun kaslarını gevşetip rahatlatıcı etki yapan egzersizler de yapabilirsiniz. Doktorunuzun önerdiği kav gevşetici merhemi boyun bölgenizi sürmeniz tutulmanın neden olduğu ağrıları hafifletir.
Bilgisayar başında saatlerce sabit kalmamaya özen göstermelisiniz. Tutulma gibi problemlerin önüne geçmek için yarım saatte bir 5 dakika mola vererek çalışabilirsiniz. Eğer iş yoğunluğunuz fazlaysa en azından belirli aralıklarla boynunuzu sağa sola hareket ettirmeye çalışın. Boynu zorlayan her türlü faaliyetten uzak durmaya çalışın. Masa başı işinizde boyun yastığı kullanarak da tutulmalarının önüne geçebilirsiniz.
Kendi başınıza uyguladığınız bu yöntemlerle boynunuzdaki tutulma düzelmediyse bir fizik tedavi ya da beyin cerrahi uzmanına başvurmalısınız. Doktor uygulayacağı tetkiklerle sorunun kaynağını araştıracak ve elde ettiği sonuçlara göre bir tedavi yöntemi uygulayacaktır.
Günümüzde modern hayatın çalışma koşulları birçok kişide boyun tutulmalarının görülmesine neden oluyor. Özellikle bilgisayar başında uzun süre çalışan bireylerde bu sorun daha fazla gözleniyor. İstemsizce yapılan hareketler, boynun uzun süreler sabit kalması gibi sebeplerle ortaya çıkma ihtimali kuvvetlenen tutulma ve neden olduğu ağrılar 3 günden fazla sürüyorsa uzman bir doktorun yardımına başvurulmalıdır. Çok ciddi bir sebepten kaynaklanmayan boyun tutulması genellikle en fazla 3 gün sürer. Fakat 3 güne aşan ve süreklilik kazanan ağrı ve spazmlar başka hastalıkların belirtisi olabilir.
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