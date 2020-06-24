Boyun Tutulması : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Belirgin bir şekilde başın hareket etmesini kısıtlayan boyun tutulması, daha çok tek tarafı etkileyen boyun kaslarındaki ağrılar ve spazm şeklinde görülür. Boyun tutulması esnasında başın bir tarafa doğru eğilmesi ve hareketi zorlaşır. Boyun bölgesinde yoğun ağrılar görülür. Tutulma, boyundaki kas dokuları ve ligamentlerin sıkışması sebebiyle ortaya çıkar. Şayet bu sorun birkaç günden fazla sürerek günlük yaşantıya olumsuz yönde etki ediyorsa boyun fıtığı ihtimalinden şüphe edilmelidir. Kesin teşhis için mutlaka doktor kontrolünden geçilmelidir. Boyun Tutulması Neden Olur? 1. Yatış pozisyonu Genellikle ters yatış pozisyonları boyun tutulmasına neden olur. Yanlış uyku pozisyonunun yanı sıra rahatsız ve sert zeminlerde yatmak da bu sorunun ortaya çıkmasındaki temel etkenler arasındadır. Aynı zamanda kullanılan yastığın sertliği ve yüksekliği, başın sürekli olarak belirli bir pozisyonda tutulması, boynun aniden hareket ettirilmesiyle yaşanan kasılma ve kas sıkışmalarından dolayı da tutulmalar görülebilir. 2. Rüzgara maruz kalmak Sürekli olarak klimalı ortamlarda bulunmak, rüzgara maruz kalmak tutulmalara neden olabilir. Aynı zamanda spor ya da herhangi bir yorucu faaliyet sonrası terliyken boynun aniden soğuması da tutulmaya yol açabilir.

3. İş ortamı Özellikle ofis ortamında sürekli olarak bilgisayara bakarak masa başı işlerde çalışan kişiler boyun tutulması konusunda riskli grup içerisinde yer alırlar. Bunun dışında omuzlarında yük taşıyanlarda, el işi yapanlarda, ağır ev işleri yapan kadınlarda boyun tutulmaları yaşanabilir. Aynı zamanda ısınma hareketi yapmadan spora başlamak, tek omuzda ağır çantalar taşımak ve uzun süre hareket etmeden kitap okumak gibi davranışlar da boyun tutulmasında etkili faktörlerdir. 4. Bazı hastalıklar Boyun tutulması bazı hastalıklardan kaynaklı olabilir. Bu hastalıkları ise şu şekilde sıralayabiliriz: Daha önce geçirilen hastalık ya da ameliyatlar, boyun fıtığı, bademcik iltihabı, baş-boyun bölgesi iltihapları, ağız ve diş problemleri, kan yapısındaki bozulmalar, yoğun baş ağrısı, menenjit. Boyun Tutulması Belirtileri Nelerdir? Genellikle sabah uykudan ilk uyanılan anlarda hissedilen ağrı en belirgin boyun tutulması belirtisidir.

Boynu tutulmuş kişilerin kafasını sağa ya da sola çevirmesi pek mümkün değildir.

Boyunda ağrı ve hassasiyet meydana gelir. Boyna dokunulduğunda gittikçe artan bir ağrı olabilir.

Günlük yaşantı oldukça fazla etkilenebilir. Araba kullanırken çekilen güçlük, yemek yerken boynu öne eğme gibi hareketlerdeki kısıtlanmalar boyun tutulmasının, yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu belirtileridir. Boyun Tutulması Nasıl Geçer? 1. Sıcak uygulama Boyun bölgenizi ilk olarak soğuktan korumalısınız. Bunun için sıcak bir havlu, kazak, bez gibi eşyalar kullanabilirsiniz. Boyun bölgesindeki kaslarınızı rahatlamak için ellerinizle hafif bir biçimde masaj yapın, ardından sıcak havluyu boynunuza yerleştirin. Bu işlemin yanı sıra boyun bölgenizi sürekli olarak sıcak tutmalısınız. Çünkü kasılan kaslar sıcakta gevşer ve rahatlar. Aynı zamanda sıcak suyla yapılacak masaj da boyun tutulması konusunda kendi kendinize uygulayabileceğiniz etkili tedavi yöntemleri arasındadır.