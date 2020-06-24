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Boyun Tutulması : Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Belirgin bir şekilde başın hareket etmesini kısıtlayan boyun tutulması, daha çok tek tarafı etkileyen boyun kaslarındaki ağrılar ve spazm şeklinde görülür.

Boyun Tutulması : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Belirgin bir şekilde başın hareket etmesini kısıtlayan boyun tutulması, daha çok tek tarafı etkileyen boyun kaslarındaki ağrılar ve spazm şeklinde görülür. Boyun tutulması esnasında başın bir tarafa doğru eğilmesi ve hareketi zorlaşır. Boyun bölgesinde yoğun ağrılar görülür. Tutulma, boyundaki kas dokuları ve ligamentlerin sıkışması sebebiyle ortaya çıkar. Şayet bu sorun birkaç günden fazla sürerek günlük yaşantıya olumsuz yönde etki ediyorsa boyun fıtığı ihtimalinden şüphe edilmelidir. Kesin teşhis için mutlaka doktor kontrolünden geçilmelidir.

Boyun Tutulması Neden Olur?

1. Yatış pozisyonu

yatan kadın

Genellikle ters yatış pozisyonları boyun tutulmasına neden olur. Yanlış uyku pozisyonunun yanı sıra rahatsız ve sert zeminlerde yatmak da bu sorunun ortaya çıkmasındaki temel etkenler arasındadır. Aynı zamanda kullanılan yastığın sertliği ve yüksekliği, başın sürekli olarak belirli bir pozisyonda tutulması, boynun aniden hareket ettirilmesiyle yaşanan kasılma ve kas sıkışmalarından dolayı da tutulmalar görülebilir.

2. Rüzgara maruz kalmak

rüzgara maruz kalan kadın

Sürekli olarak klimalı ortamlarda bulunmak, rüzgara maruz kalmak tutulmalara neden olabilir. Aynı zamanda spor ya da herhangi bir yorucu faaliyet sonrası terliyken boynun aniden soğuması da tutulmaya yol açabilir.

3. İş ortamı

boynu tutulan adam

Özellikle ofis ortamında sürekli olarak bilgisayara bakarak masa başı işlerde çalışan kişiler boyun tutulması konusunda riskli grup içerisinde yer alırlar. Bunun dışında omuzlarında yük taşıyanlarda, el işi yapanlarda, ağır ev işleri yapan kadınlarda boyun tutulmaları yaşanabilir. Aynı zamanda ısınma hareketi yapmadan spora başlamak, tek omuzda ağır çantalar taşımak ve uzun süre hareket etmeden kitap okumak gibi davranışlar da boyun tutulmasında etkili faktörlerdir.

4. Bazı hastalıklar

boyun ağrısı

Boyun tutulması bazı hastalıklardan kaynaklı olabilir. Bu hastalıkları ise şu şekilde sıralayabiliriz: Daha önce geçirilen hastalık ya da ameliyatlar, boyun fıtığı, bademcik iltihabı, baş-boyun bölgesi iltihapları, ağız ve diş problemleri, kan yapısındaki bozulmalar, yoğun baş ağrısı, menenjit.

Boyun Tutulması Belirtileri Nelerdir?

  • Genellikle sabah uykudan ilk uyanılan anlarda hissedilen ağrı en belirgin boyun tutulması belirtisidir.
  • Boynu tutulmuş kişilerin kafasını sağa ya da sola çevirmesi pek mümkün değildir.
  • Boyunda ağrı ve hassasiyet meydana gelir. Boyna dokunulduğunda gittikçe artan bir ağrı olabilir.
  • Günlük yaşantı oldukça fazla etkilenebilir. Araba kullanırken çekilen güçlük, yemek yerken boynu öne eğme gibi hareketlerdeki kısıtlanmalar boyun tutulmasının, yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu belirtileridir.

Boyun Tutulması Nasıl Geçer?

1. Sıcak uygulama

sıcak su torbaları

Boyun bölgenizi ilk olarak soğuktan korumalısınız. Bunun için sıcak bir havlu, kazak, bez gibi eşyalar kullanabilirsiniz. Boyun bölgesindeki kaslarınızı rahatlamak için ellerinizle hafif bir biçimde masaj yapın, ardından sıcak havluyu boynunuza yerleştirin. Bu işlemin yanı sıra boyun bölgenizi sürekli olarak sıcak tutmalısınız. Çünkü kasılan kaslar sıcakta gevşer ve rahatlar. Aynı zamanda sıcak suyla yapılacak masaj da boyun tutulması konusunda kendi kendinize uygulayabileceğiniz etkili tedavi yöntemleri arasındadır.

2. Egzersiz ve kas gevşetici kremler

boyun kemiği

Doktor tavsiyesinde kav gevşetici krem ya da ilaçlar kullanabilirsiniz. Medikal çözümlerle birlikte bazı boyun kaslarını gevşetip rahatlatıcı etki yapan egzersizler de yapabilirsiniz. Doktorunuzun önerdiği kav gevşetici merhemi boyun bölgenizi sürmeniz tutulmanın neden olduğu ağrıları hafifletir.

3. Diğer yöntemler

boynunu tutan kadın

Bilgisayar başında saatlerce sabit kalmamaya özen göstermelisiniz. Tutulma gibi problemlerin önüne geçmek için yarım saatte bir 5 dakika mola vererek çalışabilirsiniz. Eğer iş yoğunluğunuz fazlaysa en azından belirli aralıklarla boynunuzu sağa sola hareket ettirmeye çalışın. Boynu zorlayan her türlü faaliyetten uzak durmaya çalışın. Masa başı işinizde boyun yastığı kullanarak da tutulmalarının önüne geçebilirsiniz.

Kendi başınıza uyguladığınız bu yöntemlerle boynunuzdaki tutulma düzelmediyse bir fizik tedavi ya da beyin cerrahi uzmanına başvurmalısınız. Doktor uygulayacağı tetkiklerle sorunun kaynağını araştıracak ve elde ettiği sonuçlara göre bir tedavi yöntemi uygulayacaktır.

Boyun Tutulması Egzersizleri

  • Ellerinizi alnınıza koyarak başınızı öne doğru itmeye çalışın. Bu esnada başınıza ellerinizle engel olmaya çalışın.
  • Ellerinizi başınızın arkasına doğru koyun ve başınızı arkaya doğru itin. Yine ellerinizle buna engel olmaya çalışın.
  • Sağ elinizi yüzünüzün sağ tarafına doğru koyun. Başınızı sağ tarafa itmeye çalışırken sağ elinizle de buna engel olmaya çalışın. Aynı işlemi sol tarafa doğru da gerçekleştirin.
  • Sağ elinizi başınızın sağ arka kısmına ve sol elinizi de sol şakağınıza koyun. Sağ omzunuzun üzerinden bakmaya gayret eder gibi başınızı sağ tarafa dönmeye zorlayın. Aynı işlemi sol el ve sol omuz için de tekrarlayın. Bu egzersizleri yaparken içinizden 10'a kadar sayın. Her bir yön için 10 tekrar yapmanızda fayda var.

Boyun Tutulmasına Bitkisel Çözüm

  • Elma sirkesi: Özellikle cilt bakımı için kullanılan elma sirkesi boyun ağrıları için de gayet etkili bir yöntemdir. Bunun için bir peçetenin üzerine biraz elma sirkesi damlatabilir ve peçeteyi boyun bölgenizde birkaç saat kadar bekletebilirsiniz. Elma sirkesi, asidik yapısıyla kaslarınızın açılmasını ve rahatlamasını sağlar.
  • Kereviz yaprağı: Bitkiyi kaynar suya atarak biraz bekleyin, ardından boynunuza uygulayın. Bir bez yardımıyla boyun bölgenizi kapatarak birkaç dakika bekleyin.
  • Turp: Boyun sertliğinizi hafifletmek amacıyla etkili bir çözüm olabilir. Hazırladığınız turp püresini boyun bölgenize uygulayın. Birkaç dakika beklettikten sonra boyun bölgenizi temizleyin.
  • Acı biber: İçeriğindeki bileşenlerle aneljezik ve anti enflamatuar özellikte olan acı biber aynı zamanda ağrıyı hafifletmek konusunda oldukça başarılı bir madde olan kapsaisine de yüksek oranda sahiptir. Bu etkileri için acı biberi dahili olarak tüketebilir ya da hamur şekline getirerek boyun bölgenize uygulayabilirsiniz.
  • Nane: Nane yağı ve yaprağı mentol soğutma etkisiyle boyundaki tutulma için önerilen bir çözümdür.

Boyun Tutulması Kaç Günde Geçer?

Günümüzde modern hayatın çalışma koşulları birçok kişide boyun tutulmalarının görülmesine neden oluyor. Özellikle bilgisayar başında uzun süre çalışan bireylerde bu sorun daha fazla gözleniyor. İstemsizce yapılan hareketler, boynun uzun süreler sabit kalması gibi sebeplerle ortaya çıkma ihtimali kuvvetlenen tutulma ve neden olduğu ağrılar 3 günden fazla sürüyorsa uzman bir doktorun yardımına başvurulmalıdır. Çok ciddi bir sebepten kaynaklanmayan boyun tutulması genellikle en fazla 3 gün sürer. Fakat 3 güne aşan ve süreklilik kazanan ağrı ve spazmlar başka hastalıkların belirtisi olabilir.

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