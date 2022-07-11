Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen hareketler, evde uygulanan egzersiz yöntemleri nelerdir?

Genellikle kas gerilmesi nedeni ile ortaya çıkan boyun tutulması, ağrılı ve rahatsız edici bir deneyim yaşatabilir. İş yerinde, okulda, evde ve hayatınızın birçok alanında karşı karşıya kalabileceğiniz bu sorun; başınızı yana çevirmek gibi basit hareketleri bile yapmanızı zorlaştırır. Uyku sırasında boynunuzun yanlış yerde olması, spor yaralanmaları, aşırı stres ve daha birçok sebebe bağlı ortaya çıkabilen boyun tutulması için evde yapılabilecek çözümler nelerdir?

Boyun tutulmasına ne iyi gelir?

Her yaşta insanın karşılaşabileceği boyun tutulmasına iyi gelebilecek bazı doğal yöntemler bulunur. Doğal yöntemler ile boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulmasına iyi gelebilecek bazı bitkisel çözümler şunlardır:

Biberiye yağı: Ağrı kesici ve kas gevşetici özelliklere sahip olduğu bilinen biberiye yağı ile boyun bölgesine masaj yaparak kaslarınızın rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Ağrı kesici ve kas gevşetici özelliklere sahip olduğu bilinen biberiye yağı ile boyun bölgesine masaj yaparak kaslarınızın rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Zencefil çayı: Kas gevşetici ve sinirleri yatıştırıcı etkilere sahip olan zencefil çayını hazırlayarak boyun tutulması ağrılarınızı bitkisel bir yolla azaltabilirsiniz.

Kas gevşetici ve sinirleri yatıştırıcı etkilere sahip olan zencefil çayını hazırlayarak boyun tutulması ağrılarınızı bitkisel bir yolla azaltabilirsiniz. Kekik çayı: Ağrı kesici özelliği bulunan kekik çayı, boyun tutulması nedeni ile yaşadığınız ağrıları azaltabilecek bir diğer bitkisel çözüm olarak karşınıza çıkar.

Boyun tutulmasına iyi gelen hareketler nelerdir?

Yürüyüş, hafif tempolu esnemeler, yüzme ve bisiklet sürme; boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler arasında yer alır. Boyun tutulmasına iyi gelen hareketler ise hafif boyun hareketleri olarak karşımıza çıkar. Hafif boyun hareketlerinden bazıları şunlardır:

İki elle başı öne ve arkaya eğme hareketi

Tek elle başı sağa ve sola eğme hareketi

El yardımı olmadan başı yavaşça sağa, sola ve omuzlara eğme hareketleri

Bir sandalyeye oturup sağ el ile taburenin altından kavrama sol el ile başın sağ tarafından tutup başı sola doğru eğme hareketi

Bir sandalyeye oturup sol el ile taburenin altından kavrama sağ el ile başın sol tarafından tutup başı sağa doğru eğme hareketi

Bu basit hareketler boyun kaslarınızın gevşeyip rahatlamasını sağlayarak ağrılarınızı hafifletebilir.

Boyun tutulması için evde yapılabilecek uygulamalar

Boyun tutulmasının evde çözüm yöntemleri için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz:

Masaj: Kan dolaşımını artıracak ve kaslarınızı gevşetecek boyun masajı, boyun tutulması için evde yapabileceğiniz ilk ve etkili uygulamalar arasında yer alır.

Kan dolaşımını artıracak ve kaslarınızı gevşetecek boyun masajı, boyun tutulması için evde yapabileceğiniz ilk ve etkili uygulamalar arasında yer alır. Dinlenme: Kas dokusu iyileşmek ve gevşemek için dinlenmeye ihtiyaç duyar. Boyun tutulmasının ilk günlerinde dinlenmek ve boynu zorlayabilecek fiziksel aktivitelerden kaçınmak iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Kas dokusu iyileşmek ve gevşemek için dinlenmeye ihtiyaç duyar. Boyun tutulmasının ilk günlerinde dinlenmek ve boynu zorlayabilecek fiziksel aktivitelerden kaçınmak iyileşme sürecini hızlandırabilir. Sıcak ve soğuk kompres: Sıcak kompres ile kasların gevşemesini sağlarken soğuk kompres ile enflamasyonun azaltılmasını sağlayabilirsiniz.

Sıcak kompres ile kasların gevşemesini sağlarken soğuk kompres ile enflamasyonun azaltılmasını sağlayabilirsiniz. Hafif tempolu egzersizler: Hafif tempolu egzersizler vücudunuza oksijen girmesini sağlayarak kaslarınızın iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Boyun tutulması riski nasıl azaltılır?

Bazı alışkanlıklar sayesinde boyun tutulması riskini azaltmanız mümkündür. Boyun tutulması riskini azaltacak en önemli şey, sağlıklı bir duruş ve dik oturuş alışkanlığıdır. İş yerinizdeki ve evinizdeki ekranların yüksekliğini size uygun bir şekilde ayarlayarak ideal duruşu yakalamanızı kolaylaştırabilirsiniz. Uzun süre aynı pozisyonda kalmanızı gerektirecek işlerde belirli aralıklarla ara vermeniz tavsiye edilir.

Boynunuzu güçlü ve esnek tutacak egzersizler ile de boyun tutulması riskini azaltabilirsiniz. Boyun tutulması sorunu günlük hayatınızı olumsuz etkileyecek derecelerde yaşanıyorsa vakit kaybetmeden önlemlerinizi almanız önerilir.

Boyun tutulması için ne zaman doktora gidilir?

Genellikle bir hafta içerisinde kendi kendine geçebilen boyun tutulması, bir haftadan uzun sürdüğünde dikkat etmek gerekebilir. Eğer boyun tutulması sorununuz bir haftadan uzun sürüyorsa ya da bu sorunu sık sık yaşıyorsanız doktora başvurmanız tavsiye edilir. Boyun tutulması ile birlikte ateş, kusma, bulantı, aşırı halsizlik gibi belirtiler de gösteriyorsanız vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekir.



