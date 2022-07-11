Boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulmasına iyi gelen hareketler, evde uygulanan egzersiz yöntemleri nelerdir?

Genellikle kas gerilmesi nedeni ile ortaya çıkan boyun tutulması, ağrılı ve rahatsız edici bir deneyim yaşatabilir. İş yerinde, okulda, evde ve hayatınızın birçok alanında karşı karşıya kalabileceğiniz bu sorun; başınızı yana çevirmek gibi basit hareketleri bile yapmanızı zorlaştırır. Uyku sırasında boynunuzun yanlış yerde olması, spor yaralanmaları, aşırı stres ve daha birçok sebebe bağlı ortaya çıkabilen boyun tutulması için evde yapılabilecek çözümler nelerdir?
Her yaşta insanın karşılaşabileceği boyun tutulmasına iyi gelebilecek bazı doğal yöntemler bulunur. Doğal yöntemler ile boyun tutulması nasıl geçer? Boyun tutulmasına iyi gelebilecek bazı bitkisel çözümler şunlardır:
Yürüyüş, hafif tempolu esnemeler, yüzme ve bisiklet sürme; boyun tutulmasına iyi gelen egzersizler arasında yer alır. Boyun tutulmasına iyi gelen hareketler ise hafif boyun hareketleri olarak karşımıza çıkar. Hafif boyun hareketlerinden bazıları şunlardır:
Bu basit hareketler boyun kaslarınızın gevşeyip rahatlamasını sağlayarak ağrılarınızı hafifletebilir.
Boyun tutulmasının evde çözüm yöntemleri için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz:
Bazı alışkanlıklar sayesinde boyun tutulması riskini azaltmanız mümkündür. Boyun tutulması riskini azaltacak en önemli şey, sağlıklı bir duruş ve dik oturuş alışkanlığıdır. İş yerinizdeki ve evinizdeki ekranların yüksekliğini size uygun bir şekilde ayarlayarak ideal duruşu yakalamanızı kolaylaştırabilirsiniz. Uzun süre aynı pozisyonda kalmanızı gerektirecek işlerde belirli aralıklarla ara vermeniz tavsiye edilir.
Boynunuzu güçlü ve esnek tutacak egzersizler ile de boyun tutulması riskini azaltabilirsiniz. Boyun tutulması sorunu günlük hayatınızı olumsuz etkileyecek derecelerde yaşanıyorsa vakit kaybetmeden önlemlerinizi almanız önerilir.
Genellikle bir hafta içerisinde kendi kendine geçebilen boyun tutulması, bir haftadan uzun sürdüğünde dikkat etmek gerekebilir. Eğer boyun tutulması sorununuz bir haftadan uzun sürüyorsa ya da bu sorunu sık sık yaşıyorsanız doktora başvurmanız tavsiye edilir. Boyun tutulması ile birlikte ateş, kusma, bulantı, aşırı halsizlik gibi belirtiler de gösteriyorsanız vakit kaybetmeden doktora gitmeniz gerekir.
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