Boyun ve sırt ağrısı neden olur? Hareketsiz yaşama dikkat!

Evde kalma sorunu olsun olmasın, özellikle masa başı çalışanlarda karşılaşılan en fazla hareketsizlik sorununun boyun tutulmaları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mustafa Ersin Nuzumlalı, “Diz üstü bilgisayarların kullanımı, masadan çok evdeki sehpanın üzerinde çalışma yöntemi, yattığımız, uzandığımız yerden çalışmalar vücut anatomisini zorluyor. Bir yandan hareketsizlik diğer yandan da uygun olmayan pozisyonlar eklemleri ve omurgayı bozuyor” dedi.

'UZUN SÜRE AYNI POZİSYONDA OTURMAYIN'

Hareket sisteminin düzgün ve sağlıklı çalışması için bir eklemin uzun süre hareketsiz kalmaması gerektiğine dikkat çeken Nuzumlalı, “Hareketsizlik, eklem sertliği ve zamanla kireçlenmeler oluşturur. Bir adaleyi uzun süre çalıştırmazsanız zayıflar ve gücünü kaybeder. Her zaman söyleyeceğimiz, asla uzun süre aynı pozisyonda oturmayın. Gerekmese bile muhakkak her saat başı kalkın ve ev içinde yürüyüş yapın. Bunun yanı sıra sırt ve bel germe egzersizleri veya eğer spor salonu alışkanlığınız varsa küçük ev içi aletlerle bu alışkanlığınızı eve taşıyın” şeklinde konuştu. Baş ve boyun bölgesi sorunlarını önlemek için oturma pozisyonunun düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Nuzumlalu, “Her saat başı çalışmaya 10 dakika ara verilmeli ve bu arada sırt ve boyun egzersizleri yapılmalıdır.” dedi.