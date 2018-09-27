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Boyundan büyük balığı avlamaya kalkan minik kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2018 18:28 | Son Güncelleme

Balıkları avlamaya çalışan kedinin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Kovadaki büyük balıkları avlamaya çalışan minik kedinin sevimli anları kameraya böyle yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
kedi balık

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