Boyunluk gönderen İnegöllü annelere, Mehmetçikten teşekkür mektubu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'NIN İnegöl ilçesindeki annelerin el emeği göz nuru ile ördüğü boyunluklar, belediyenin desteğiyle ülkenin farklı bölgelerinde vatani görevlerini yapan Mehmetçiğe ulaştırıldı. Askerler boyunluklarla çekilen fotoğraflarla birlikte mektup yazarak annelere teşekkür etti.

İnegöl'de oturan, oğlu vatani görevini yaparken ona ördüğü boyunluk, arkadaşları tarafından beğenilen Ülker Turan, diğer askerler için de örmeye karar verdi. Turan, ilçedeki bazı kadınların da desteğini aldı. Kadınlar, bugüne kadar ördüğü 10 binden fazla boyunluğu İnegöl Belediyesi'nin de lojistik desteği ile ülkenin farklı yerlerinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştırdı.

Boyunlukların ulaştığı bölgelerden olan Irak'ın kuzeyindeki Çam Tepe Üs Bölgesi’nde vatani görevini yapan askerler, annelerin duyarlı davranışına yazdıkları mektupla teşekkür etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 34’üncü Hudut Tugayı 3’üncü Hudut Taburu 3’üncü Hudut Bölük Komutanlığı’ndan İnegöl Belediyesi’ne gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Değerli annelerimiz ve ablalarımız; bizlere gönderdiğiniz güzel hediyeler elimize ulaştı. Hepsini dağıtarak kullanmaya başladık bile. Bizler hakkındaki düşünceleriniz, güzel dilekleriniz ve bize olan sevginiz için minnettarız. Unutmayın ki; bize olan güveninizi hiçbir şart ve koşulda boşa çıkarmayacağız. Vatanımızın her yerinde bulunan tüm silah arkadaşlarımız ile birlikte, üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı bütün gücümüzle yerine getiriyoruz. Sizlerin gösterdiği bu güzel sevgi ve dualar ile daha da kuvvetleniyoruz. Bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Burada yaptığımız ve yaşadığımız hiçbir şeyin, sizlerin sayesinde boş yere olmadığının farkındayız. Hepinize selamlar ve sevgiler. Allah’a emanet.”