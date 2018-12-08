Boyunuz ameliyat ile 14 santimetre uzatmak mümkün!

Prof. Dr. Oğuz Cebesoy, boy kısalığının ailesel veya genetik kökenli olabileceğini dile getirerek, genetik kökenli boy kısalığına her yaşta, ailesel kökenli boy kısalığına ise büyüme patlamasının bittiği 12 yaşından sonra ameliyat ile müdahale etmeyi tercih ettiklerini söyledi. Cebesoy, ameliyat ile bacaklardan ve uyluklardan 7’şer santimetre olmak üzere toplamda 14 santimetre boy uzaması sağlanabildiğini söyledi.

ESTETİK AMAÇLI BOY UZATMA

Estetik amaçlı boy uzatmanın mümkün olduğunu dile getiren Cebesoy, “Tıbbi olarak bunu yapmak mümkündür. Kişide boy kısalığının ruhi bir saplantı haline geldiği görülürse, kişi öncelikle psikiyatrik bir konsültasyona yönlendirilir. Psikiyatrik konsültasyonda ‘Eğer bu tedavi yapılmazsa söz konusu hastada kalıcı psikiyatrik sıkıntılara neden olur’ raporu gelirse, o zaman hastaya her türlü olası komplikasyonlar anlatılarak tedavi yapılabilir” dedi.

12 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER İÇİN BOY UZATMA

12 yaş üstündeki kişilerde boy uzatma ameliyatında hangi tekniklerin kullanıldığını anlatan Cebesoy, "Hastanın kemik yapısı uygunsa kombine teknik ile içeriye bir implant yerleştirerek, hem dışarıdan hem de içerden bir cihazla uzatma yapılır. Yöntemin en büyük avantajı hastanın tedavi süresinin üçte iki oranında kısaltılmasıdır. Bir diğer yöntem ise tamamen içeriye yerleştirilen implantlarla gerçekleştirilir. Uzaktan kumandalı, manyetik veya elektro-motor esaslı cihazlardan faydalanılır. Uzaktan kumandalarda teleskopik çiviler kendi kendine uzar. Bunlar biraz maliyetli tedavilerdir çünkü kullanılan implantlar yurt dışından getirilmektedir. Bu implantları da sigorta karşılamamaktadır. Eksternal fiksatör ile uzatmada kemikte yapılan tüm işlemlerde minimal invaziv yöntemler kullanılmaktadır. Büyük cilt kesileri yapılmadan en fazla bir santim büyüklüğündeki birkaç kesiden operasyon gerçekleştirilmektedir. Kemiği zayıflatarak bir kırık oluşturulur. Daha sonra eksternal fiksatör denilen cihaz takılıp ilk 7 gün kırık bölgede yeterli materyalin oluşması beklenir. O materyal de oluştuktan sonra adeta sakızı iki ucundan çekerek uzatır gibi günde bir milimetrelik uzatma hastanın kendisi ya da yakını tarafından yapılmaya başlanır” ifadelerini kullandı.