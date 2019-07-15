Boz ayı görüldüğü yerde, 3 gün sonra vurulmuş halde bulundu-2

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN’un Yağlıdere ilçesinde, Perşembe günü dere kenarında cep telefonu ile görüntülenen boz ayı, 2 gün sonra aynı yerde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

İlçeye bağlı Üçtepe beldesi Merkez Mahallesi'nde, Perşembe günü dere kenarına inen boz ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boz ayı bir süre suda kaldıktan sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan ayının görüntüleri ilgi gördü.

Önceki gün, aynı ayının dere kenarında görüntülendiği yerde hareketsiz yattığını fark eden mahalle sakinleri, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, 5 yaşında olduğu tespit edilen boz ayının tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Ayının 3 yerinde ise yırtıcı hayvan yarası tespit edildi.

Boz ayının öldürülmesi hayvanseverlerin tepkisine neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

