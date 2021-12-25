HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Boz ayı şaşkınlığı! ''Normalde kış uykusunda olması gerekiyordu''

Boz ayı şaşkınlığı! ''Normalde kış uykusunda olması gerekiyordu''

25.12.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de kış uykusunda olması gereken bir boz ayı, karlı yollarda gezinirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolda seyir halindeyken bir anda boz ayıyla karşılaştığını belirten Seçkin, "Normalde bu zamanlarda kış uykusunda olması gerekiyordu. Görünce oldukça şaşırdım. Yol genişletme çalışma yapıldığı için karlı alanda ilerleyemiyordu o yüzden karayolunu takip ederek ilerliyordu'' dedi.

Tunceli’de Pülümür Vadisinde 3 boz ayının karlı alanda yiyecek ararken görüntülenmesinin ardından bu kez de kış uykusunda olması gereken bir boz ayı Hozat karayolunda karlı yollarda gezinirken Cihan Seçkin isimli ticari taksi şoförü tarafından görüntülendi.

''NORMALDE KIŞ UYKUSUNDA OLMASI GEREKİYORDU''

Yolda seyir halindeyken bir anda boz ayıyla karşılaştığını belirten Seçkin, "Normalde bu zamanlarda kış uykusunda olması gerekiyordu. Görünce oldukça şaşırdım. Yol genişletme çalışma yapıldığı için karlı alanda ilerleyemiyordu o yüzden karayolunu takip ederek ilerliyordu. Bir süre takip ettikten sonra anayoldan çıkıp ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu” dedi.

Saldırıdan güreşerek kurtuldu! Ayıdan haber yok: Cesareti olsaydı gelirdiSaldırıdan güreşerek kurtuldu! Ayıdan haber yok: Cesareti olsaydı gelirdi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Fotoğraf çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadıFotoğraf çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Kripto para platformu Binance'a şok! Türkiye'de ilk ceza...

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye'nin ailesi konuştu

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Yılbaşında kısıtlama veya kapanma olacak mı? Açıklama geldi

Yılbaşında kısıtlama veya kapanma olacak mı? Açıklama geldi

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

Cüzdanını Meclis kürsüsünde unuttu, olay oldu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Türkiye ve Katar anlaştı! Ortak işletilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.