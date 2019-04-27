Boz ayı yavrusunu evinde besliyor

Selay SAYKAL/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde duvar ustası Yahya Günlü (50), evinin yakınında bulduğu 2 aylık boz ayı yavrusuna sahip çıktı. 'Yogi' adını verdiği yavru ayıyı biberonla süt vererek besleyen Günlü, "Onu çok benimsedim, ayrılmak istemiyorum" dedi.

Çaykara ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde oturan duvar ustası Yahya Günlü, 15 gün önce evinin yakınında boz ayı yavrusunu fark etti. Yarı baygın haldeki yavru ayıya sahip çıkan Günlü, birkaç gün çevrede annesinin gelmesini bekledi. Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına giren annesini kaybettiği düşünülen boz ayı yavrusunu evine götüren Günlü, ona çizgi film karakteri 'Ayı Yogi'den esinlenerek 'Yogi' adını verdi, biberonla süt içirerek beslemeye başladı. Günde 1,5 litre süt içen yavru ayı da Günlü'nün peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Komşularının da görmeye geldiği yavru boz ayı mahallenin maskotu oldu. Günlü, yavru ayıyı teslim etmek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

'YOGİ'DEN AYRILMAK İSTEMİYORUM'

Ayıyı sahiplenerek büyütmek istediğini söyleyen Yahya Günlü, "Küçük ayı yavrusunu köpekler ve yaban hayvanlarından korumak için eve aldım. Yogi çocuk gibi ilgi bekliyor. Ona bakmaktan çok mutluyum. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlileriyle görüştüm. İlgililerin belirleyeceği süreye kadar sevimli yavruya bakmak istiyorum. Yogi'yi benimsedim ve ayrılmak istemiyorum. Yavru ayıyı sahiplenmek istiyorum” dedi.

'ONDAN AYRILIRSAM ÇOK ÜZÜLÜRÜM'

Yogi'nin acıktığı zaman çocuk gibi ağladığını ve agresifleştiğini söyleyen Günlü, "Yogi karnı doyduktan sonra odamda benimle beraber duruyor. Ben televizyon seyrederken ayaklarımla, terliklerimle uğraşıyor. Bildiğiniz çocuk. Bir tek eksiğimiz, konuşamıyoruz. Ondan ayrılırsam çok üzülürüm” diye konuştu.

'MASKOTUMUZ OLDU'

Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Abdullah Kulaç da Yogi'nin mahallenin maskotu olduğunu belirterek, "Köy olarak yavru ayıyı sahiplenmeyi düşünüyoruz. Resmi prosedürlerin uygun olup olmadığı konusunda görüşmeler yapacağız. Resmi prosedürlere uygunsa ayıyı köyümüzün maskotu olarak, nasıl bir yaşam ortamı gerekiyorsa, elimizden ne geliyorsa yapmak istiyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine yavru ayıyı vermemiz gerekirse de veririz. Hayvanın geleceği için, doğal yaşam ortamının olması gerekiyorsa onu da değerlendiririz. Bana göre en iyi yaşayabileceği ortam burası" ifadelerini kullandı.