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  4. Boz ayıların göç ettiği dünyada ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı

Boz ayıların göç ettiği dünyada ilk kez Sarıkamış'ta ortaya çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 01.07.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu liderliğinde yürütülen 'Doğu Anadolu'nun Yaban Hayatını Araştırma ve Koruma Projesi' kapsamında yapılan araştırma ile dünyada ilk kez boz ayıların göç ettiği ortaya çıktı.

Utah ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu Zürih, Kafkas, Zagreb ve Boğaziçi üniversiteleri ve Kuzey Doğa Derneği ekibi, Orman Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle Sarıkamış ormanlarında bir çalışma yaptı. Doç. Dr. Şekercioğlu ve ekibi, uydu vericileri ile takip ettikleri ayıların Sarıkamış'tan Artvin Şavşat'a göç ettiklerini belirledi. Ekip, 250 kilometrelik bir yolu yürüyen ayıların Şavşat'taki verimli ormanlarda meyve ve meşe palamutlarıyla beslenip yağ depoladıktan sonra kış uykusu için Sarıkamış'a dönmelerini izledi. Doç. Dr. Şekercioğlu ve ekibinin yaptığı çalışma sonucunda dünyada ilk kez ayı popülasyonunun göç ettiği belirlendi.

Dernek olarak 2012'den bu yana boz ayıları Sarıkamış ormanlarında izlediklerini belirten KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Onları önce yakalıyoruz, sonra uydu verici tasmalarla takip ediyoruz. 2012 yılında yaptığımız çalışmayla dünyada ilk defa boz ayıların göç ettiğini ortaya çıkardık. Sarıkamış'ta uydu vericisi taktımız bir boz ayı bizim oluşturduğumuz yaban hayatı koridorunu takip ederek Artvin'in Şavşat ilçesindeki meyve bahçelerine gitti. Burada sonbahara kadar beslendikten sonra tekrar Sarıkamış'a kış uykusuna yatmak için geri döndü. Bu da dünya literatürünü değiştirdi. Boz ayılar bugüne kadar tahmin edildiği gibi belli bir alanda değil daha büyük alanlar kullanmak için ve beslenmek için geri dönüyorlar. Ve göçün tanımı olarak da gittikleri noktada bir süre kalıp ondan sonra tekrar doğdukları noktaya geri gelebiliyorlar. Bu da onların göç ettiğini ispatlıyor. Biz, boz ayıları her yıl takip ediyoruz. Onlara her yıl uydu vericileri takıyoruz ve taktığımız uydu vericileriyle farklı alanlara göç eden boz ayıları da tespit ettik. Sadece Şavşat değil; Erzurum'un Oltu, Narman ilçeleri, Kars'ın Susuz ilçesi gibi ilçelere göç edebiliyorlar. Bu sezonda aynı davranışları görüyoruz. Çünkü burada bazı boz ayılar göçe başladılar. Beslenme alanlarına gidiyorlar burada kış uykusuna yatmak için yeterli besini topladıktan sonra geri dönüp Sarıkamış'ta tekrar kış uykusuna yatacaklar ve böylelikle hayat döngüleri bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

DHA

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