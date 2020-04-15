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Boz ayıların karda kayak keyfi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

Tunceli'deki Pülümür ilçesinde kar keyfi yapan boz ayılar kameraya takıldı. Hala karla kaplı olan bölgede oyun oynayan ayıların görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Tüm dünyanın yanı sıra Türkiye’yi de etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle insanlar evlerine çekilince doğal hayatta da ilginç anlar ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ilçe merkezine kadar inen yaban keçileri görüntülenirken şimdi de Pülümür ilçesinde kayak ve kar keyfi yapan boz ayılar kameraya takıldı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde hayvancılığın yanı sıra doğa fotoğrafçılığı da yapan Özgür Balcı, kayak keyfi yapan boz ayı ile birbirlerine kur yaptıktan sonra kar keyfi yapan iki boz ayıyı görüntüledi.

Korona virüs salgını nedeniyle insanların doğaya çok çıkamadığını belirten Balcı, “Yaban hayvanları temel ihtiyaçları olan avlanmanın yanı sıra insanlar tarafından ürkütülmeyince rahatlıkla kar keyfi de yapabiliyorlar. Ayıların o keyifli anlarını kayıt altına aldığım için kendimi mutlu hissediyorum. Lütfen bu hayvanların doğal ortamlarına mümkün mertebe girmeyelim, onlara zarar vermeyelim” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
boz ayı Tunceli

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