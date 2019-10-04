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Boz ördek avlayan kaçak avcılara ağır ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Finike ilçesinde Turkuaz dinlenme alanında kaçak boz ördek avlandıkları tespit edilen 2 kişiye, 'avlanması yasak türü avlamak' suçundan toplam 4 bin 617 TL idari para cezası kesildi.

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Finike ilçesinde Turkuaz dinlenme alanında kaçak boz ördek avlandıkları tespit edilen 2 kişiye, 'avlanması yasak türü avlamak' suçundan toplam 4 bin 617 TL idari para cezası kesildi.
Finike Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında avlanması yasak boz ördek vurdukları tespit edilen İ.I. ve M.A.Ö'yü motosikletle kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 2 av tüfeği ve vurulmuş boz ördek bulundu. Olay yerine gelen av koruma memurları tarafından kaçak avlanan iki kişiye, 'avlanması yasak türü avlamak' suçundan 4 bin 617 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen av tüfekleri ise jandarma tarafından muhafaza altına alındı. Vurulan boz ördek ise av koruma memurlarına teslim edildi.

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