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Bozacının şahidi şıracı! Mahkemedekiler bile duyduğuna inanamadı: Fırat Sarı çok iyi bir doktordur

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.11.2024 15:09
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Yenidoğan çetesi olarak bilinen acımasız katillerin duruşması 9 gündür devam ediyor. Tutuksuz sanıkların dinlenilmesine geçildi. Bugün Bağcılar Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz hakim karşısına çıktı. Suçsuz olduğunu iddia eden Yavuz elebaşı Fırat Sarı'yı överek, "Fırat Sarı’nın çok iyi bir doktor olduğunu biliyorum, bunu söylemekten asla çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bozacının şahidi şıracı! Mahkemedekiler bile duyduğuna inanamadı: Fırat Sarı çok iyi bir doktordur

Türkiye'yi sarsan bebek ölümlerinde hesap vakti devam ediyor. Tutuklu sanıkların ardından tutuksuz sanıklar da bir bir hakim karşısına çıkıyor. İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davada, bugün 9. gün. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz, "Fırat Sarı’nın çok iyi bir doktor olduğunu biliyorum, bunu söylemekten asla çekinmiyorum" dedi.

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HAKİM KARŞISINDA 9. GÜN

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 9’uncu gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, tutuksuz sanık Bağcılar Şafak Hastanesi Başhekimi Semiha Yavuz savunma yaptı.

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"EN UYGUN HASTANE BİZİM HASTANEMİZDİR"

Savunmasında üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini belirten Yavuz, "Hastanedeki süreçlerde uygulama yaparken denetimlere de önem verirdim. Aksayan sorunları sahada aktif olarak çözmeye gayret ederdim. Sağlık Bakanlığı tarafından detaylı denetimlerden geçtik. Bizim görevimiz denetimlerde istenen evrakları sunmaktı. Denetimlerde bir hafta önce bilgi mailleri gelirdi, hastanenin hazır olması konusunda uyarılar alırdık. Ekibimle bu denetimlere hazırlandık. Mustafa Kazan bilgi verirken 'Tek uygunsuz hastane Bağcılar Şafak Hastanesi' dedi. Yanlış söyledi sanırım, en uygun hastane bizim hastanemizdi.

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"HASTANENİN HER ŞEYİNİN TAM OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Denetime aniden geldiklerinde tüm yetkililere gerekli bilgileri detaylı bir şekilde verdim. Hastaların çarşaf dosyalarını teslim ettim. O kadar uzun sürdü ki bu denetim, gecenin yarısına kadar devam etti. Denetimin başındaki kişi Hasan Basri Gök’ü arayıp, her şeyin tam olduğunu ve ne istediğini sordu, hastanenin her şeyinin tam olduğunu söyledi. Görevimi yaparken sorumluluğumun bilincinde olarak hareket ettim. Yenidoğan ünitesine kabul ettiğim her hastayı karşılar, ben takip ederdim. Bizzat aileye ben bilgi verirdim" ifadelerini kullandı.

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"BÖYLE PARALARI ALMAYA İHTİYACIM YOK"

Mahkeme başkanının "Bebek sevki ile ilgili para alındığı iddialarına ilişkin ne diyeceksin?" sorusu üzerine sanık Yavuz, "Bu tür iddiaları ilk kez burada duydum. Ben böyle bir şey yapmadım. Ayrıca benim bu tür şeylere ihtiyacım da, böyle paraları almaya da ihtiyacım yoktu. Yönetimin böyle bir talebi varsa benim bundan haberim yoktu" diye konuştu.

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BAŞARILI OLDUĞUNU SAVUNDU

Mahkeme başkanının "Başkasının kaşesini kullanmak olağan ve etik bir şey midir?" sorusu üzerine ise Yavuz, "Prensip olarak böyle bir konuşma içerisinde hiç bulunmadım. Bu kaşe bizim mahremiyetimizdir. Benim ünitemde, benim sürecimde epikrizler zamanında ilerlerdi. Bunu yapmasaydım bu kadar başarılı olamazdım" cevabını verdi.

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ELEBAŞI FIRAT SARI'YI ÖVDÜ

Savunmasına devam eden sanık, "Benim yönetimimde olan hastanede hastalardan yoğun bakım ünitesi için ücret alınmazdı. Çünkü bunu SGK karşılardı. Gıyasettin Mert’i ilk kez burada gördüm. Mustafa Kazan’ın hasta sevkiyle ilgili bir görevi yoktu. Camiada Fırat Sarı’nın çok iyi bir doktor olduğunu biliyorum, bunu söylemekten asla çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

YABANCI UYRUKLU BEBEKLER

Suriyeli bebeklerle ilgili tape kayıtları sorulan sanık, "Yabancı uyruklu bebeklerin anne ve babalarının İstanbul’da ikamet ediyor olması lazım. İstanbul dışı olduğu zaman SGK ödeme yapmıyor" dedi.

Duruşmaya sanığın savunmasının ardından 40 dakika ara verildi.

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Doktor yenidoğan yenidoğan çetesi Fırat Sarı
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