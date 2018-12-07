Türkiye’de kar kış denilince akla gelen şeylerden biri de bozadır? Türklerin en eski içeceklerinden biri olan boza, Osmanlı sınırları içinde kalan topraklarda bugün de tüketilmektedir. Peki boza nasıl bir içecektir ve bozanın faydaları nelerdir? İşte Bozanın kansere karşı yararlarından metabolizmayı korumasına kadar şaşırtan faydaları...
Türkiye’de boza genellikle darıdan yapılır. Bu lezzetli kış içeceği Türkiye dışında Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde içilmektedir. Boza darı dışında yapıldığı ülkeye göre mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen de pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak da yapılmaktadır.
Bozanın faydaları denilince özellikle metabolizmayı güçlendirmesi ve kansere karşı sağladığı koruma öne çıkmaktadır.
Bol miktarda antioksidan, mineral ve vitamin içerek boza vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Bu da kanser ile mücadele de önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi özellikle kışın musallat olan grip, nezle gibi hastalıklara karşı da faydalıdır. Boza’da bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunur.
Bozanın sağladığı faydalarından biri de kemik sağlığı ile ilgilidir. Bozadaki vitaminler özellikle gelişmekte olan çocukların kemik gelişimine katkı sağlar. Bunun yanında ileri yaşlarda çıkabilecek kemik hastalıklarının riskinin azaltılmasına yardımcı olur.
Yukarıda da değindiğimiz gibi B vitamini içeren ve bu vitamin açısından zengin olan boza vücuda enerji sağlar. Bu yanı ile boza sporcuların da tercih ettiği içecekler arasındadır. Doğumdan sonra da yeni anneler güçlerini geri kazanmak için boza içerler.
Bozadaki B vitaminin faydaları bunlarla bitmiyor. Boza zihinsel yorgunluk için de iyi bir formüldür. Sinir sistemini yatıştırır, yıpranmış sinirleri onarır ve boza içtikten sonra kendinizi rahatlamış hissedersiniz.
Bozada bulunan B12 vitamini özellikle cilt ve saç sağlığı için faydalıdır. Cildi nemlendirici etkisi bulunan boza ayrıca cildi yumuşatır ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Ayrıca saç dökülmesine karşı da olumlu etkileri vardır.
DİYET YAPANLAR DİKKAT
Şu sıralar kilo vermeye çalışan ve diyet yapan kişiler boza tüketimine dikkat etmeliler. Bozanın bir bardağında yaklaşık 30 gram karbonhidrat barındırır. Ayrıca şeker de içerdiği için 1 su bardağı 200 ila 250 kalori barındırır. Bozanın besin değerleri şu şekildedir:
Karbonhidrat (g)30.78
Protein (g)0.6
Yağ (g)0.07
Lif (g)0.2
Kolesterol (mg)0
Sodyum (mg)2.36
Potasyum (mg)14.33
Kalsiyum (mg)9.33
Vitamin A (iu)0
Vitamin C (mg)0
Demir 0.17
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