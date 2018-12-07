Türkiye’de kar kış denilince akla gelen şeylerden biri de bozadır? Türklerin en eski içeceklerinden biri olan boza, Osmanlı sınırları içinde kalan topraklarda bugün de tüketilmektedir. Peki boza nasıl bir içecektir ve bozanın faydaları nelerdir? İşte Bozanın kansere karşı yararlarından metabolizmayı korumasına kadar şaşırtan faydaları...

BOZA NEDEN YAPILIR?

Türkiye’de boza genellikle darıdan yapılır. Bu lezzetli kış içeceği Türkiye dışında Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Romanya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerde içilmektedir. Boza darı dışında yapıldığı ülkeye göre mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen de pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak da yapılmaktadır.

BOZANIN FAYDALARI

Bozanın faydaları denilince özellikle metabolizmayı güçlendirmesi ve kansere karşı sağladığı koruma öne çıkmaktadır.

Bol miktarda antioksidan, mineral ve vitamin içerek boza vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır. Bu da kanser ile mücadele de önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi özellikle kışın musallat olan grip, nezle gibi hastalıklara karşı da faydalıdır. Boza’da bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunur.