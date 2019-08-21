HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda yaşayan ve dünyada "göç eden ayılar" olarak literatüre giren bozayılar, zaman zaman beslenmek için indikleri çöplükte, tehlikeye aldırış etmeyen meraklı vatandaşların ilgi odağı oluyor. İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan yaklaşık 5 dönümlük çöp dökme alanı, sarıçam ormanlarıyla kaplı Sarıkamış Ormanları'nda yaşayan ve yiyecek arayan ayıların uğrak mekanı haline geldi. Ayıların çöplüğe sık sık gelmeleri üzerine bozayıları görmek isteyen meraklı vatandaşlar, hem gündüz hem de gece bazen yaya olarak bazen de araçlarıyla bu bölgeye geliyor. Vatandaşlar, yetkililerin uyarılarına ve tehlikeye rağmen, bozayıları yakından izliyor. Bazı vatandaşların, ayılara yaklaşarak cep telefonlarıyla özçekim yapmaları ya da fotoğraf çekmeleri dikkati çekiyor. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimsel çalışmalar sırasında bozayıların davranış değişikliklerini incelemek için Sarıkamış çöplüğüne ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Çoban, Sarıkamış çöplüğünün ayıların durağı olduğunu, ekolojik bir tuzak olan bu alanın insanlar için de seyir noktası haline geldiğini belirterek, "İnsanlar bozayılar orada beslenirken aslında ne kadar tehlikeli hayvanlar olduğunun farkında değiller. Bir bozayının, siz arabadan izleseniz bile sinirli anında sizi arabadan çıkarması çok kısa sürecektir. Bunların olmaması için insanların çöplüğe gitmemelerini tavsiye ediyoruz." dedi. - "Çöplük kademeli olarak kapatılsın" Bozayılara yaklaşmanın çok tehlikeli sonuçlar doğuracağını vurgulayan Çoban, "Bozayılar Türkiye'deki en güçlü ve yırtıcı kara canlısı ve burada önemli olan şey bu hayvanları doğada görebilmektir. Önce insanlarla hayvanların temasını kestikten sonra, kademeli olarak çöplüğün kapatılması lazım çünkü vahşi depolama hem görüntü kirliliğine hem de biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor." diye konuştu. Çoban, vatandaşların araçlardan çıkarak ayılara yaklaşmalarının çok tehlikeli olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "İnsanların araçlardan çıkarak alkol aldıktan sonra özçekim yapıp fotoğraf çekme denemeleri çok tehlikeli. Bu tür durumların maalesef herhangi bir çatışma anında, yaralamalı, ölümlü sonuçları oluyor ve insanın zarar görmesi halinde suçlu ayı oluyor. Halbuki biz onların yaşam alanlarına giriyoruz, biz onların önüne hazır besin koyup onları rahatsız ediyoruz. Bunun olmaması için Sarıkamış çöplüğünün bir an önce kapatılması gerekiyor."

- "Çöplük kademeli olarak rehabilite edilecek" Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali de ilçe çöplüğünün kademeli olarak rehabilite edileceğini belirterek, "Çöplük ayılar için hazır besin kaynağı ama buraya ayıları izlemeye gelenler için tehlike arz ediyor. Arabalarıyla ayıları izlemeye gelenler çok yaklaşıyor, cep telefonları ile fotoğraf ve video çekiyor, bu da yetmiyor yaya olarak yanlarına gidiyorlar." diye konuştu. Vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını anlatan Hayali, şunları kaydetti: "Bizler vatandaşları ayılara fazla yaklaşmamaları için sürekli uyarıyoruz çünkü istenmeyen olaylarla karşılaşabiliriz. Belediye olarak çöplüğün kapatılması, şehir çöpünün doğaya, insana zarar vermeyecek şekilde değerlendirilmesi konusunda ilgili birimlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde yaban hayatı ile insan çatışmasını ve çevre kirliğini ortadan kaldıracağız." - "Ayıları sinirlendirmeyelim" İlçede yaşayan vatandaşlardan Faruk Yavuz da bozayıların çöplüğe alıştığını ve izlemeye gelenlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Ayıları sinirlendirmeyelim, hayvanlar doğal ortamlarında bizden rahatsız oluyor. Onları rahatsız etmemek için arabaların içerisinden çıkmamamız lazım. Ayılar gece, gündüz çöpe geliyor, yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar, köpeklerle gündüz de burada besleniyorlar." şeklinde konuştu.