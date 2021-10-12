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Bozayı, yavrularıyla yola indi! Yetkililerden vatandaşlara uyarı

12.10.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yola çıkan bozayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, bozayıların yavrularının yanında agresif olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.

Bozayı, yavrularıyla yola indi! Yetkililerden vatandaşlara uyarı

Ovacık ilçesi Işıkvuran köyü yakınlarında gece yarısı sıralarında bozayı ve 2 yavrusu yola indi. Bu sırada yoldan geçen bir aracın önünde koşan ayılar, ardından ormana girip gözden kayboldu. Araçta bulunan Akın Gedik, cep telefonunun kamerasıyla ayıları kayda aldı.

YETKİLİLER UYARDI

Tunceli'de son 3 ayda bozayıların 6 vatandaşa saldırdığını hatırlatan yetkililer, uyarıda bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilileri, kış uykusuna hazırlık yapan ayıların yiyecek aradıklarını ve bu nedenle zaman zaman agresif olabileceklerini belirtti. Özellikle köylüleri uyaran yetkililer, tek başlarına ormana gitmemelerini, ayıların sadece hassas dönemlerde agresif olduklarını ve özellikle yavrularını korumak için saldırabileceklerini vurgulayarak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yaptı.

Kaynak: DHA

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