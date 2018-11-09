Bozayı yavrusuyla konutların arasında yiyecek aradı

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, bir ayının yavrusu ile konutların bulunduğu bölgede yiyecek arayışı kameraya yansıdı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu mevkisinde bulunan şehir çöplüğünde beslenen ayılar, zaman zaman yerleşim yerlerine inerek yiyecek arıyor.

Gece saatlerinde bir bozayı ile yavrusunun TOKİ konutları arasındaki yiyecek arayışı da cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, anne ayı ve yavrusunun arka arkaya yürüyerek apartmanların arasında geziyor. Bir çöp konteynerinde yiyecek arayan ayılar daha sonra çevredeki köpeklerin saldırmasıyla alandan uzaklaştığı görülüyor.

