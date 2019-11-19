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Bozayıların beslenme alışkanlıkları dışkılarından belirlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:21 | Son Güncelleme

Sinop'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında bölgede yaşamlarını sürdüren bozayıların beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi için inceleme başlatıldı

SİNOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop’ta yaşamını sürdüren bozayıların beslenme alışkanlıklarının dışkılarından belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DKMP 10. Bölge Müdürlüğü Av Yaban Hayatı Şubesi koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında oluşturulan ekip, yoğun bozayı popülasyonunun bulunduğu Sinop’un Türkeli ilçesi Çatak mevkisinde inceleme yaptı.

Ekiplerce alandan toplanan, bozayılara ait dışkılar beslenme alışkanlarının tespit edilebilmesi için Hacettepe Üniversitesine gönderildi.

Bölgeye fotokapanlar da kuran ekipler, bozayıların hareketlerini yakından takip edecek. İnsan-bozayı çatışmasının boyutunun da ortaya konulması hedeflenen inceleme sonucunda ilerleyen süreçte atılması gereken adımlar tespit edilecek.

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bozayı sinop türkeli

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