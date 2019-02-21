Gürsu’da, Yenidoğan Mahalle sakinleriyle buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçenin meselelerini çok iyi bildiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Gürsu’da Yenidoğan sakinleriyle buluştu. Bozbey, 20 yıldır, insan öncelikli hizmetler yaptıklarını ifade etti. Nilüfer’i halkla birlikte yönettiklerini vurgulayan Bozbey, “Ben sadece iyi bir şeflik yaptım. Nilüfer’i kentliyle birlikte yönettik. Şimdi Bursa’yı aynı anlayışla yönetmek istiyoruz. Birileri ‘yapacağız’ der ama biz yaptık zaten, şimdi Bursa’ya yapacağız” dedi.

Gürsu’nun sorunlarını iyi bildiklerini söyleyen Bozbey şöyle devam etti:

“Tapu, sosyal donatı alanları, altyapı, doğalgaz sorunlarınız var. Bunları göreve gelince ortak akılla Funda Başkan ile birlikte çözeceğiz. İnsan için şehir, insan için plan yapmak lazım. Burada hizmet yaparken önce size soracağız. Sizlere sormazsak yanlış yapmış oluruz. Birileri şimdi birlikte yönetim derken, biz zaten oradan geliyoruz.”

Bölgede imar ve kentsel dönüşüm meselesi olduğunu belirtin Bozbey, “Kentsel dönüşüm planlaması maalesef yanlış yapılıyor. Kentsel dönüşüm insan için yapılmalı. Okul, sosyal alanlar, spor alanları yürüme mesafesinde olmalı. Önce vatandaşın hakkı korunmalı. Su ve ulaşım konularında halkın yararına ciddi iyileştirmeler planlıyoruz. 31 Mart’tan itibaren sizlerinde desteğiyle Bursa’da değişime imza atacağız” diye konuştu.

Toplantıda Bursa’ya yerleşen Suriye halkının da gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Bozbey, “Umarım oradaki savaş bir an önce sona erer ve onlar da topraklarına dönerler. Ama madem ki buradalar o zaman bizim kurallarımıza uymak zorundalar. Biz anlamadığımız bir tabelayı görmek zorunda değiliz. Tabelaların hepsi değişecek. Onlar bize, biz onlara saygı duyacağız. Bizim örf ve geleneklerimize uymak zorundalar. Burada yaşayanların eğitimle uyum sorunlarını gidermeliyiz” dedi.

Mustafa Bozbey, Gürsu Yusufelililer Kültür ve Dayanışma Derneği’ni de ziyaret etti.