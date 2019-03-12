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Bozbey: Birliğe barışa ihtiyacımız var

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 10:32 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe’de yaptığı konuşmada 20 yıldır Nilüfer’de kimseyi ötekileştirmediklerini söyleyerek, “Biz kimseyi ayırmadık, ayıranlara karşı dik durduk.

Bozbey: Birliğe barışa ihtiyacımız var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe’de yaptığı konuşmada 20 yıldır Nilüfer’de kimseyi ötekileştirmediklerini söyleyerek, “Biz kimseyi ayırmadık, ayıranlara karşı dik durduk. Birliğe, barışa ihtiyacımız var” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinin Güneştepe Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan ve Millet İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın’ın da katıldığı Güneştepe Düğün Salonu’ndaki buluşmaya mahalle halkı büyük ilgi gösterdi.
Mustafa Bozbey yaptığı konuşmada bütün Bursa’yı mutlu edecek projeleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Biz yıllarca Nilüfer’i birlikte yönetim anlayışıyla yönettik. Bu anlayışı bütün Bursa’ya taşıyacağız. 20 yıldır Nilüfer’de hiç kimseyi rengi, dili, ırkı, partisi yönünden ayırmadık. Biz kimseyi ötekileştirmedik. Biz insanı seviyoruz. Biz kimseyi ayırmadık, ayıranlara karşı dik durduk. Birliğe, barışa ihtiyacımız var. Projelerimizle ve yaptıklarımızla 31 Mart’ta Bursa gülümseyecek. İstediğiniz kadar güneşi balçıkla sıvamaya çalışın, başaramayacaksınız” dedi.
Güneştepe’nin sorunlarını bildiklerini ve birlikte çözeceklerini ifade eden Bozbey, kentsel dönüşüm sorununa değindi. Bozbey, “Bursa’da kentsel dönüşüm doğru yapılmadı. Halkla, ilgili odalar ve teknik adamlarla görüşülmedi. Biz insan için şehir planlaması yaparak çözüm bulma arzusundayız. Kentsel dönüşüm yaparken, ilk olarak insanların hakkı korunmalı. Hak sahiplerini yok sayamazsınız” dedi.
CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da Bursa’da elde edilecek zafere çok az kaldığını söyleyerek, Mustafa Bozbey ve Erkan Aydın için destek istedi.
Mustafa Bozbey daha sonra bölge esnafını da ziyaret ederek, 31 Mart’ta yapılacak seçimler için destek istedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Güneştepe Mahallesi ziyaretinin ardından Bursa Balkan Kadınları Derneği ve Türk Metal Sendikası tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Kadınların anlamlı gününü kutlayan Bozbey, 31 Mart sonrası kadın dostu kent oluşturmak için gereken adımları atacaklarını ifade etti. Bozbey gecede kadınlarla birlikte halay çekerek eğlencelerine ortak oldu.

Bozbey: Birliğe barışa ihtiyacımız var

Bozbey: Birliğe barışa ihtiyacımız var

Bozbey: Birliğe barışa ihtiyacımız var

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