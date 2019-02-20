Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği’nin (GESİAD) düzenlediği toplantıda sanayicilerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, Bursa’nın, turizmi, doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle çok özellikli bir kent olduğunu söyledi. Kentin sorunlarının da olduğuna vurgu yapan Bozbey şöyle devam etti:
“Kıymetini bilememişiz Bursa’nın. Bazı değerlerini kaybetmişiz. Çevre, ulaşım, ekonomik, planlama gibi pek çok sorunu var Bursa’nın. En önemli mesele, biz Bursa’yı birlikte yönetemedik. Biz insan için şehir planlamasını, Nilüfer’de kısmen başardık. Şimdi Bursa’da da bunu yapmayı hedefliyoruz. Sorunları birlikte çözeceğiz.”
Bursa’nın değerlerinin hikayelere dönüştürülemediğini belirten Mustafa Bozbey, “Bursa’da pek çok değer var, ama hikayeleri yok. Avrupa’da gezip gördüğümüz her yerin hikayesi var. Bunu yapabilirsek turizm anlamında pek çok değer kazandırırız şehre. Sorunları iyi biliyoruz. Tartışarak kentin sorunlarını muhataplarıyla çözeceğiz. Ankara’dan bakanların her dediği olursa her şey doğru olmaz. Şehre yapılacak olanı bu şehir insanı daha iyi planlar” diye konuştu.
GESİAD Başkanı Kerim Demiral de Mustafa Bozbey’e plaket vererek teşekkür etti.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi