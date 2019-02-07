Bozbey Bursa’nın turizm sorunlarını dinledi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, turizm acenteleri ve otel işletmecileriyle bir araya gelerek turizm konusunda fikirlerini aldı. Aynı masa etrafında bir araya gelerek bir çok soruna çözüm getirilebileceğine dikkat çeken Bozbey “İlk hedefimiz turistlerin Bursa’da konaklama oranını en az üç geceye çıkarmak” dedi.

Birlikte yönetim anlayışı çerçevesinde Bursa’nın geleceğini tasarlamak amacıyla kentin bütün kesimleriyle görüşerek onların görüş ve önerilerini dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bu kez turizm alanında faaliyet gösterenlerle bir araya geldi. TÜRSAB Güney Marmara Yönetim Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, Güney Marmara Otelciler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Yazıcı, BTSO 42. Grup Turizm ve Seyahat Acenteleri Komite Başkanı Mehmet Emin Sağer’in de yer aldığı toplantıya, turizm ve otelciler yoğun ilgi gösterdi. Bursa turizminin sorunlarının konuşulduğu Fikir Birliği Toplantısı’nda Mustafa Bozbey, katılımcılarla çözüm önerileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, eşsiz doğal güzellikleri ile zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip Bursa’nın, turizm pastasından sadece yüzde 2’lik bir pay aldığını belirtti. Mustafa Bozbey, ilk hedeflerinin, turistlerin Bursa’da konaklama oranını 1.7’den 3’e çıkarmak olduğunu belirtti.

Bozbey, “Bursa, Osmanlı başkentidir. Aynı zamanda 8500 yıl öncesine dayanan bir tarihi vardır. Bunun yanı sıra dağ, deniz, termal, göller ve antik kentleri olmasına rağmen turizm girdisi yok denecek kadar az. Tüm değerlerimizi hikayeleştirerek, paylaşmamız lazım” dedi. Bozbey, sağlık, jeotermal, bilim ve kongre, kültür sanat ve festival ile inanç turizminde Bursa’nın hak ettiği konumda olmadığının da altını çizdi. Turizm ve kültür rotalarının da olmadığına dikkat çeken Mustafa Bozbey, Bursa’da uygulanan restorasyon çalışmaları ve restore edilen mekanların işlevinin Bursa’nın kültürel dokusuyla uyuşmadığını da vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, göreve geldiklerinde turizm sorunlarına yönelik hayata geçirecekleri uygulamaları da katılımcılarla paylaştı.

Açıkhava müzeleri ve arkeolojik parkların yaygınlaştırılacağını söyleyen Mustafa Bozbey, ören yerlerinin Bursa geneline yayılacağını, Bursa’ya özgü müzelerin destekleneceğini ve gençlik merkezleri ile kültürel dayanışma merkezlerinin oluşturulacağını belirtti.

Festivallere, Bursa’yı tanıtıcı entegre programların ekleneceğini ifade eden Bozbey, sürdürülebilir ve yenileştirilmiş turistik hediyelik eşya üretiminin desteklenerek, özellikle kadın istihdamına katkıda bulunacaklarının altını çizdi.

Hanlar bölgesinin Bursa turizm aksının en önemli noktası haline geleceğini ifade eden Mustafa Bozbey, “Çekirge 1. Murat Türbesi’nden başlayarak, Muradiye, Tophane, Ulucami, Hanlar Bölgesi, Yeşil Türbe, Emir Sultan aksında İnanç Turizm Bölgesi haline getirilecek” dedi.

Evliyalar Yolu ve Sultanlar Yolu gibi yürüyüş parkurlarının da yapılacağını belirten Bozbey, göl ve deniz sahil bandında da bisiklet yollarının yapılacağını söyledi. Bozbey, “Oluşturulan rotalar, dijital argümanlar ile desteklenerek, kent gezginleri için cazip hale getirilebilir” şeklinde konuştu.

Bursa’nın sağlık ve jeotermal turizmine de değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bursa’nın sahip olduğu termal kaynakların ülkemizin hatta dünyanın en önemli sağlık ve termal destinasyonu olmasını hedeflemekteyiz” dedi.

Mustafa Bozbey, “Aynı masa etrafında bir araya gelerek, çözüm önerilerini ortaya koyup, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve gerekirse bakanlık tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir yapı oluşturmamız lazım. Bunu yapacak gücümüz var” ifadelerini kullandı.



