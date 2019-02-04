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Bozbey: Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar ve muhtarlarla 'Fikir Birliği Toplantısı'nda bir araya geldi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar ve muhtarlarla 'Fikir Birliği Toplantısı'nda bir araya geldi. Bursalı vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Bozbey "Birlikte yönetim anlayışıyla Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebilir herkesi gülümsetebiliriz" dedi. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Fikir Birliği Toplantısı'nda çeşitli STK, sendika ve muhtarlarla bir araya geldi. Katılımlı demokratik bir belediyecilik anlayışını geliştireceklerini açıklayan Bozbey, Bursa'yı örnek ve lider bir kent yapmanın bu yolla mümkün olacağını anlattı. Bursalıların şehrin yönetiminde söz sahibi olmak istediğini vurgulayan Bozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü ; " Bursa'da ilk defa düzenlenen bir toplantı ve bunu da biz gerçekleştirdik. Bu anlayış yıllardır Nilüfer'de uyguladığımız bir anlayıştı. Katılımcı demokrasinin uygulandığı üstelik sivil toplum gücünü her zaman ortak bir masa etrafında oluşturarak, vatandaşlarımızın fikrini alarak yürüttüğümüz çalışmaların semeresini gördük. Nilüferi örnek ve lider bir ilçe yapmanın altında bu çalışmalar vardı. Şimdi de Bursa'yı bölgesinde örnek ve lider bir kent yapmak için mutlaka STK'ların, esnafların, sanayicilerin, odaların, muhtarların ve halkın da görüşünü almanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Birlikte yönetim anlayışıyla Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebilir herkesi gülümsetebiliriz. Bursa'yla ilgili düşüncelerimiz vardı ama ona ilave olarak bugün de bir çok öneri ve fikir geldi, gelen fikirler bizim için önemliydi. Çünkü buraya bizim de bir katkımız olsun diye, kentin yaşanabilir olmasında bizim de sözümüz olsun diye geldiler. Ben gelen herkese çok teşekkür ediyorum, çok güzel ve ilginç fikirler var. Bursalı her projede söz sahibi olmak istiyor, onun için de farkı biz oluşturacağız"

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