Bozbey: “Bursa’yı Türkiye’nin en yaşanabilir şehri yapabiliriz”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa’nın 5 ayrı noktasında uydu kentler oluşturarak, merkezdeki yoğunluğun azaltılması gerektiğini vurguladı. Bozbey, “Mutlu insanlar kenti oluşturarak Bursa’yı, Türkiye’nin en yaşanabilir şehri yapabiliriz” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mutafa Bozbey, İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (İMSİAD) UMİ Plaza’daki dernek merkezinin açılışına katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eski Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile iş ve inşaat sektöründen birçok ismin katıldığı açılış töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa’nın nüfus yoğunluğunun getirdiği sorunlara dikkat çekti. Bursa’nın her geçen gün büyüdüğünü ifade eden Bozbey, kentin sadece Anadolu’dan değil, Ankara, İstanbul ve İzmir’den de göç alan bir konuma geldiğini vurguladı. Bursa’nın stratejik açıdan çok önemli bir konumda olduğunun altını çizen Mustafa Bozbey, “Bursa büyüyecektir, gelişecektir. Ama bu konuda biz yerel yöneticilerin etkin ve dinamik adımlar atması lazım” dedi.

Bursa’nın merkezindeki nüfus yoğunluğunu, 5 ayrı noktada uydu kentler oluşturarak azaltılması gerektiğine dikkat çeken Bozbey şöyle konuştu:

“Bursa’nın, merkezinde yoğunlaşmanın artmasına değil, tam tersine uydu kentler oluşturup buralarda mutlu, huzurlu ve gülümseyen insanların yaşayacağı bir kent planlamasına ihtiyaç var. Daha önce de önerdiğim gibi Bursa’nın acilen 5 ayrı noktada uydu kent planlamasına ihtiyacı var. Bursa’nın geleceğini oluşturacak, nüfus artışını da dikkate alacak, mutlu insanlar kenti oluşturacak bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bunu, Bursa’yı koruyarak yapacağız. Bursa’yı bu şekilde geleceğe taşıyabiliriz ve Türkiye’nin en yaşanabilir kenti yapabiliriz. Bunu yapabilecek anlayışımız ve bilgi birikimimiz var. Bursa buna hazır. Bir araya gelerek çözüm üretmemiz ve birlikte yönetmemiz gerekiyor.”

“Kentsel yenilemeyle kamu, vatandaş ve müteahhit zora girdi”

Bursa’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm konusuna da değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, yapılan yanlış uygulama sonucunda kamunun, vatandaşın ve müteahhitlerin zarar gördüğünü söyledi. Bozbey, “Daha önce de söyledik. Kentsel dönüşüm insanla başlar, insanla biter. Arada sadece binalar yenilenir. Geldiğimiz noktada üzgünüm ki kamu, vatandaş ve müteahhit zora girdi. Kentsel yenilemenin en doğru şekilde yapılabilmesi için hem vatandaş hem kamu hem de müteahhit kazanmalı. Ortak kazanç olursa, kent de kazanır. Doğru proje ve çözüm budur. Elimizi taşın altına koyma sorumluluğundayız. Biz kent yöneticileri bu işi çözecek. Her türlü riski alacağız, birlikte olacağız, birlikte güç oluşturup bu sorunu çözmek zorundayız ” diye konuştu.

Bursa’da müteahhitlik sektörünün hem teknolojik hem de bilgi birikimi açısından son derece güçlü olduğunu ifade eden Bozbey, “Bursa, her türlü inşaat konularında uzmanlaşmıştır. Hiç kimse dışarıdan müteahhit aramasın. Müteahhitlerimiz bir araya gelip, büyük projelere imza atabilecek kabiliyettedir” dedi.

İMSİAD’ın yeni yönetim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ile Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kutladı. Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, davetlilerle birlikte İMSİAD’ın yeni yönetim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



