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Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gün boyu adım adım gezdiği Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’da sorunları dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gün boyu adım adım gezdiği Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’da sorunları dinledi. “Çok kıymetli bir hazinenin üzerindeyiz ama değerini bilmiyoruz” diyen Bozbey, bütün tarafların katılımıyla oluşturacakları üst kurul ile sorunları çözeceklerini belirtti.
Bursa Büyükşehir Belediye Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa’nın turizmde gelişmesi için büyük öneme sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiği Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeydi bir kez daha. Bütün günü bölgede geçiren Bozbey, ziyaretlerine Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafla başladı. Mustafa Bozbey’e CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın da eşlik etti. İvazpaşa, Mobilyacılar, Yorgancılar, Bedesten, Ayakkabıcılar Çarşısı, Uzun Çarşı, Kapalı Alt Çarşı ve Tuz Pazar’nı gezen Bozbey, hem vatandaşlarla hem de esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Bozbey’e yoğun ilgi gösteren çarşı esnafı, otopark ve yapılan yanlış uygulamalardan dert yandı.
Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin sorunlarını iyi bildiklerini ifade eden Mustafa Bozbey, “Burada bilim insanlarının fikri alınarak teknik çalışmalar yapmak lazım. Buraya gelen turistler aslına uygun iyileştirmelerle karşılaşmalı. Esnaf ve çarşı yönetiminin görüşü alınmadan yapılan yanlış iyileştirmeler var. Vatandaşın ve esnafın tepkisi bu yönde. Biz göreve geldiğimizde bütün çarşı başkanları ile belediye, valilik ve ilgili bakanlığı da katarak burada bir üst kurul oluşturacağız. Bu çarşıları, hanları bu kurul ile yönetmemiz lazım. Esnafı da içine katıp alacağımız kararlar o zaman daha uygulanabilir olacak. Yapılacak onarımlar, işletme ve diğer sorunların çözüm süreci, oluşacak üst kurul ile daha işlevsel olacak. Burada alınacak nitelikli ve ortak kararlarla esnafımızın yüzünü güldürebiliriz. 31 Mart’tan sonra göreve geldiğimizde kuracağımız üst kurul ile Hanlar Bölgesi dediğimiz bu alanın yönetimi daha da farklılaşacak. Bugün esnafımız oldukça zor durumda. Sorunları ortak akılla çözülmeliyiz” dedi.
Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi’ne gelen turistler ve otopark sorununa da dikkati çeken Bozbey, “Bursa’da geceleyen turist sayısını da iki katına çıkarmalıyız. Bu da bilim insanlarının önerdiği çalışmalar sonucu gerçekleşecek. Çarşımızın en önemli sorunlarından biri de otopark. Turist otobüslerinin girebileceği otoparkları mutlaka oluşturmalıyız. O zaman buraya gelen turistler esnafımıza katkı sağlayacaktır” dedi.
Bursa’nın kültürel değerlerinin hepsinin birer hikayesinin olduğunu söyleyen Bozbey, bu hikayeleri doğru şekilde turistlere aktaracak yerli rehberlerin olması gerektiğini belirtti. Bozbey, ” Yerli rehberlerimiz bölgeye özgü hikayeleri gelen turistlere daha sağlıklı aktaracaktır. Çok kıymetli bir hazinenin üzerindeyiz ama değerini bilmiyoruz. İşte bu değeri 31 Mart’tan sonra ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

Bozbey: Hanlar Bölgesi ve Kapalı Çarşı’nın değerini ortaya çıkaracağız

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