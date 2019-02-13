Bozbey Renault çalışanlarıyla buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, OYAK Renault Fabrikası’nda vardiya değişimi yapan işçilerle bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Türk Metal Sendikası Emek Şubesi’ni de ziyaret eden Bozbey, “İşçilerin mücadelelerinde dün olduğu gibi, bugün ve yarın da yanlarında olacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son olarak OYAK Renault Fabrikası’nda Bursa’nın dört bir yanından gelen emekçileri ve Türk Metal Sendikası Emek Şubesi’ni ziyaret etti. Vardiya değişimi sırasında karşılarında Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’i gören emekçiler, Bozbey’e büyük ilgi gösterdi ve bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Bozbey’e destek vereceklerini söyleyen emekçiler, kentte yaşadıkları sorunları da aktardı.

Bozbey, kenti ve kentliyi gülümsetecek projelerini de çalışanlarla paylaştı. Bozbey, “Vardiya değişiminde çalışanlarla biraraya geldik. Gördük ki onlar da gülümsemek istiyorlar. Burada, Bursa’nın dört bir yanında oturan çalışanlarımız var. Hepsinin isteği gülümseme. Sosyal alanlar, yeşil alanlar özellikle insanlar, yarına güvenle bakabilecekleri bir ortam arzu ediyorlar. İnanılmaz bir ilgi var. İşçilerimiz, ‘Biz gülümsemek istiyoruz. 31 Mart’ta da Bursa’yı gülümseteceğiz. Bu konuda desteğimiz tam’ dediler. Bütün işçilerimize bizi güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha sonra Türk Metal Sendikası Emek Şubesi’ni ziyaret etti. Türk Metal Sendikası Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik ile görüşen Mustafa Bozbey, “İşçilerimizin yararına alınacak her kararda yanınızdayız” dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, işçilerin mücadelelerinde dün olduğu gibi, bugün ve yarın da onların yanlarında olacaklarını vurguladı.

Türk Metal Sendikası Emek Şube Başkanı Nizamettin Bilik de, seçimlerin barış ortamında geçmesini ve sonuçların, Bursa halkı için hayırlı olmasını diledi.



