Bozbey’den Bursalı seçmene teşekkür

Millet İttifakı’nın CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, seçimin ardından Bursalı seçmenlere teşekkür etti. Gülümseyen bir Bursa umuduyla sandığa koşmuş her vatandaşın oyunun kendilerine emanet olduğunu belirten Bozbey, "Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Sonuç ne olursa olsun halkımızın iradesinin sandığa tam olarak yansıdığından emin olmak zorundayız" dedi.

Yaptığı açıklamada "Bizi bağrına basan tüm Bursalılara gönülden teşekkür ediyorum" diyen Mustafa Bozbey, "Sevgili Bursalılar, kıymetli hemşehrilerim yaklaşık 3 ay süren seçim sürecinde başta gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan Bursalı hemşehrilerimiz olmak üzere gece gündüz demeden bizimle Bursa’yı karış karış dolaşan yol arkadaşlarıma, Bursa’ya dair hayallerimizi, umutlarımızı halkımıza anlatmak için kapı kapı dolaşan gönüllülerimize, hangi partiden olursa olsun mücadelemize omuz verenlere, kısacası Bursa’nın kaderini değiştirmek için yüreğini, emeğini ortaya koyan herkese binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu süreçte inanılmaz bir mücadele verdik. Siyasetin ne denli kirlenebileceğine hep beraber tanıklık ettik. Yoğun bir karalama ve iftira bombardımanına maruz kaldık. Bu iftira ve karalama kampanyasını yapanlara hakkımı asla helal etmeyeceğim. Ama her şeye rağmen temiz siyaset anlayışımızdan ödün vermedik. Dik durduk, sevgiyi ve hoşgörüyü dilimizden eksik etmedik. Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki, seçim sonuçları resmi olarak kesinleşmiş değildir. Her ne kadar medyaya yansıyan sonuçlar az bir oy farkı ile geride olduğumuzu gösterse de bizdeki veriler ile karşılaştırma çalışması devam etmektedir. Bu nedenle ilgili arkadaşlarımla birlikte konuyu yakından takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Islak imzalı tutanakların takibi, birleştirme tutanakları ile karşılaştırılması, iptal edilen oyların yeniden incelenmesi gibi yasal olarak yapabileceğimiz her şeyi değerlendireceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

