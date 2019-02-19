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Bozbey’den İnegöl’de sürpriz ev ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha önce elektronik posta yoluyla kendisine ulaşıp evine davet eden Ferhat Kartal ve ailesini ziyaret etti.

Bozbey’den İnegöl’de sürpriz ev ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, daha önce elektronik posta yoluyla kendisine ulaşıp evine davet eden Ferhat Kartal ve ailesini ziyaret etti. Bozbey, Kartal ailesi ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl temasları sırasında sürpriz bir ev ziyareti de yaptı. Mustafa Bozbey, kendisine daha önce elektronik posta yoluyla ulaşan Ferhat Kartal’ın daveti üzerine İnegöl Kemalpaşa Mahallesi’ndeki evine gitti. Ferhat Kartal’ın annesi Serayi Kartal ve akrabaları, Mustafa Bozbey ile keyifli bir sohbet yaptı.
Çay ikramı eşliğinde gerçekleşen ziyarette Bozbey, ev halkını dinledi. Kartal ailesi İnegöl’deki alt yapı meseleleri ve içme suyu konusunda sıkıntılarını dile getirerek, çözüm için destek istedi. Ailenin taleplerini dinleyen Bozbey, 31 Mart’tan sonra bütün sıkıntılara çözüm bulacaklarını ifade etti.
Ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ferhat Kartal ve ailesi Bozbey’e teşekkür ederek, seçimlerde başarılar diledi.

Bozbey’den İnegöl’de sürpriz ev ziyareti

Bozbey’den İnegöl’de sürpriz ev ziyareti

Bozbey’den İnegöl’de sürpriz ev ziyareti

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