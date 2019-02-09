Bozbey’den Yenişehir’e paketleme tesisi sözü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir’de halkla birlikteydi. Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel ile birlikte ilçedeki esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Bozbey, tarımsal toprakların değerlendirilmesi adına bölgede paketleme tesisi kurmayı planladıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir’e çıkarma yaptı. Yenişehir Atatürk Stadyumu önünde kalabalık bir grup tarafından karşılanan Bozbey’in ilk durağı, CHP Yenişehir İlçe Başkanlığı oldu.

CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Bozbey, Yenişehir’in tarım ve kültürel varlıklar açısından önemine dikkat çekti. Yenişehir’in topraklarının çok verimli olduğunu söyleyen Bozbey, “Yenişehir Osmanlı’nın ilk başkentidir. Kültürel ve tarımsal özellikleri çok fazla. Ama yıllardır bunun farkına vardırmamışlar. Elinizden tutan olmamış. Tarım ve kırsal kalkınmayı çok önemsiyoruz. Burada havaalanı var ve kargo taşımacılığına yer verilecek. Burada yapılacak bir paketleme tesisiyle Avrupa’ya doğrudan taze ürün yollanabilir. Yenişehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu sağlanabilir. Göreve geldiğimizde bunu birlikte başarabiliriz. Çok iyi durumdayız. Adım adım geliyoruz. Bugün Yenişehir de bizi bağrına bastı. Burada yalnız değilsiniz. İttifak adayımızla birlikte güçlü ve birlik olmalıyız” dedi.

İYİ Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel de ittifakın önemine dikkati çekerek, 1 Nisan’da güzel bir şaka yapacaklarını ifade etti.

CHP Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse de ittifak ruhuna göre hareket ederek,Yenişehir’i sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştıracaklarını söyledi.

Mustafa Bozbey’e toplantı sonunda kendi resminin bulunduğu bir tablo ve tesbih hediye edildi.

Muhtarlara birlik mesajı

Mustafa Bozbey daha sonra demokrasinin uçbeyleri olarak nitelendirdiği muhtarlarla buluştu. Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Zengin ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Mustafa Bozbey, birlikte yönetim mesajı verdi. Tüm muhtarlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Mustafa Bozbey, “Nilüfer’de yıllardır muhtarlarımızla uyum içinde örnek çalışmalar yaptık. Sorunlarınız muhtar çocuğu olarak iyi biliyorum. İnşallah çıktığımız bu yolda 1057 muhtarlarla kucaklaşıp birlikte Bursa’yı yöneteceğiz” diye konuştu.

Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Enver Zengin de Bozbey’e teşekkür edip başarılar diledi. Toplantıda Yılmaz Mahallesi Muhtarı Selçuk Beyazıt, meclis üyeleri gibi muhtarların da otoparklardan ücretsiz yararlanmak istediklerini söyledi. Beyazıt, konuyu defalarca Büyükşehir’e ilettiklerini söyledi. Mustafa Bozbey de Beyazıt’a destek vererek, “Sizler de kamu görevi yapıyorsunuz. Talebiniz çok doğru. Göreve geldiğimizde bunu ele alacağız” diyerek yanıt verdi.

Bozbey daha sonra Yenişehir Ziraat Odası’nı da ziyaret ederek Başkan Sadi Aktaş ile görüştü. Yenişehir’in verimli topraklarına dikkat çeken Bozbey, “Burada ne ekersen onu biçersin. Çok verimli topraklar var. Burada yapılacak paketleme tesisi ve kırsal desteklemeler çiftçiye rahat nefes aldıracak. 31 Mart sonrası Yenişehir çiftçisi de gülecek. Sorunları iyi biliyoruz” diye konuştu.

Yenişehir Ziraaat Odası Başkanı Sadi Aktaş da Başkan Bozbey’e başarılar dileyerek, yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Bilgit’i de ziyaret eden Bozbey, burada da ilgiyle karşılandı. Esnafın önemine dikkat çeken Bozbey, “Bir ülkede esnaf güçlüyse o ülke de güçlüdür. Esnafın gücü kırıldı. Esnafın güçlenmesi adına elimizden geleni yapacağız” dedi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Bilgit de Başkan Bozbey’e başarılar dileyerek, “Yenişehir yıllardır beklediğini alamadı. Umarım sizin gelişinizle makus talihini yenecek” dedi.

Mustafa Bozbey Yenişehir temasları sırasında Yenişehir Atatürkçü Düşünce Derneği, THK Yenişehir Şubesi’ni de ziyaret etti. Mustafa Bozbey daha sonra Yenişehir caddelerine indi. İlçe merkezindeki esnaf ile bir araya gelen Mustafa Bozbey, sorunlarına kulak vererek talep ve önerilerinide dinledi. Taksici esnafını da ziyaret eden Bozbey, Nilüfer’deki tek tip taksi durağı uygulamasını bütün ilçelere yayacaklarını ifade etti.

Yenişehir Emniyet Müdürü İlhami Araali‘ye kısa bir ziyarette bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile de makamında görüştü. Mustafa Bozbey ile bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde beraber çalıştıklarını söyleyen Çelik “ Yolunuzda başarılar” dedi.

Bozbey de Bursa için hizmet eden herkese teşekkür ettiğini belirterek “Burada kargo ve paketleme tesisi yapmayı hedefliyoruz. Sizlerin de görüş ve önerileri bizim için önemli” dedi.



