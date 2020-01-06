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  4. Bozcaada açıklarında denize düşen konteynerlerden biri kıyıya vurdu

Bozcaada açıklarında denize düşen konteynerlerden biri kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 18:51 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemiden denize düşen 6 konteynerden biri Bozcaada Çayır Plajı’nda karaya vurdu.Bursa’nın Gemlik Limanı’ndan İzmir’in Aliağa Limanı’na doğru yol alan Panama bayraklı ’MedKon’ isimli gemi, Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı.

Bozcaada açıklarında denize düşen konteynerlerden biri kıyıya vurdu

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında etkili olan poyraz fırtınası sebebiyle bir gemiden denize düşen 6 konteynerden biri Bozcaada Çayır Plajı’nda karaya vurdu.
Bursa’nın Gemlik Limanı’ndan İzmir’in Aliağa Limanı’na doğru yol alan Panama bayraklı ’MedKon’ isimli gemi, Bozcaada açıklarında şiddetli fırtınaya yakalandı. 6 bin 285 grostonluk 100 metre uzunluğundaki dev gemi içindeki 6 konteyner, saatte hızı 80-110 kilometre arasında değişen poyraz fırtınası sebebiyle yerinden sökülerek denize devrildi. Gemi kaptanı tarafından konuyla ilgili Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü bilgilendirildi. Yaşanan olay sonrası denize düşen konteynerlerden biri ilçedeki Çayır Plajı’nda bulundu. Karaya vuran konteyner ile ilgili yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

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