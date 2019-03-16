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Bozcaada açıklarında deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 01:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.54'te Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 00.54'te Çanakkale'nin Bozcaada açıklarında Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bozcaada'nın 28 kilometre açığında ve zeminden 14.73 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, adanın yanısıra Çanakkale'nin sahil kesiminde de hafif şekilde hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

Şoke eden görüntü! Her şey bir anda olduŞoke eden görüntü! Her şey bir anda oldu
Ege Denizi'nde deprem!Ege Denizi'nde deprem!
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