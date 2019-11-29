Bozcaada açıklarında fırtına gemilere rota değiştirtti

Kuzey Ege’de fırtına deniz ulaşımını vurdu. Bozcaada açıklarında etkili olan fırtına sebebiyle küçük teknelerin denize açılmalarına izin verilmezken, bazı gemiler de rota değiştirmek zorunda kaldı.

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş’ın Bozcaada - Geyikli feribot seferleri sabah saatlerinde hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Saat 14.00’te Bozcaada’dan kalkan ilk feribot rüzgar nedeniyle ilerleyemeyince Geyikli iskelesine yanaşabilmek için rota değiştirdi. Gemi fırtınada iskeleye güçlükle yanaşabildi.

