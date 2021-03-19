Bozcaada açıklarında karaya oturan ‘Kemet Star’ için kurtarma çalışması başlatıldı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturan bir kargo gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Mısır’ın Abuzenima Limanı’ndan Kocaeli’nin Derince Limanı’na yük götüren 150 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 11 bin 848 grostonluk ‘Kemet Star’ isimli kargo gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle Bozcaada Batı Burnu açıklarında dün akşam saatlerinde karaya oturmuştu.

Gemi kaptanı yaşanan olayı Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-3 römorkörü ile ‘KEGM-9’ can kurtarma botu sevk edilmişti. Ekipler bugün sabah saatlerinde silis kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı sörvey kontrolleri için çalışma başlattı.

Aynı zamanda balık adamlar geminin karaya oturduğu alanda inceleme yapıp, zemininde metal yırtığı olup olmadığına, geminin yüzdürülmesinin ardından güvenli seyir imkanı olup olmadığı yönünde karar verecek. Daha sonra gemi römorkörler yardımıyla yüzdürülerek, kurtarılacak.

