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Bozcaada bayramda dolup taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine en çok tercih edilen yerlerin başında geldi.

Bozcaada bayramda dolup taştı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yine en çok tercih edilen yerlerin başında geldi. Arife gününden itibaren başlayan yüzde 100 doluluk oranıyla birlikte, Bozcaada'daki konaklama tesislerinde boş oda kalmadı. Sahiller, restoranlar, kafeler dolup taştı.
Tatil cenneti Bozcaada'da vatandaşlar gündüz sahillere akın ederken, şezlong ve şemsiyeler sabahın erken saatlerinden itibaren doldu. Adanın tüm koyları denize giren tatilcilerle dolup taştı.Tatilciler, akşamüzeri gün batımını izlemek için Polente Feneri mevkisinde toplandı. Mimari güzellikleri tüm cömertliğiyle sunan eski Rum mahallesinin sokaklarını gezen tatilciler, bol bol fotoğraf çekildi. Akşam ise tıklım tıklım olan restoranlarda yemekler yendi. Gündüzden rezervasyon yaptırmayanlar restoranlarda yer bulamadı. Boşalan masalar ise hemen tekrar doldu. Tatilciler yemeğin ardından geç saatlere kadar kafe ve barlarda eğlendi.
Ada merkezine araç girişi yasak olduğu için ilçe merkezinde yaya trafiğinin yoğun olduğu görüldü. Araç sahipleri otoparklarda yer bulmakta zorlandı. Uzun yıllardır Kaymakamlık ve Belediyenin ortak kararı ile çadır kurmak yasak olduğu için koylara çadır kurmak isteyenlere izin verilmedi.
Kaymakamlık ve Belediye, önceki bayram yoğunluklarını bildikleri için bu bayram gerekli tedbirleri aldı ve büyük olumsuzluklar yaşanmasının önüne geçti. Adada, polis, jandarma ve zabıta tatilcilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 mesai yapıyor.
Şirin bir tatil beldesi olan Bozcaada’da, yoğunluğun 9 günlük tatilin son günü olan pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Adalı turizmciler ise, bayram tatilindeki gibi olmasa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yapılacağı 23 Haziran tarihine kadar yoğunluğun devam edeceğini, seçimin ardından da Adanın daha yoğun olacağını tahmin ediyor. Sezondan umutlu olan turizmcilerin yüzü bayram tatilinde yaşanan yoğunlukla gülmüş durumda.
BozcaadaTurizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Ülke Diler, 5 bin yatak kapasitesiyle turistlere hizmet verdiklerini belirterek, "Bayramda yüzde 100 doluluk olacağı rezervasyonlardan da belliydi. Bozcaada bu bayramda da yüzde 100 doluluğu yaşıyor. Biz bu doluluğa alıştık. Şuanda herhangi bir sorun yok. Gelen misafirler de gayet memnun. Sezon yüzde 100 doluluk oranıyla devam edecek gibi görünüyor. Seçime kadar bu doluluk devam edecek. Seçimde kısa bir ara olabilir. Ama Temmuz ve Ağustos ayları şimdiden iyi görünüyor" dedi.
Restoran işletmecisi Mahir Dursun ise "Tatil gayet güzel geçiyor, havalar da güzel. Beklediğimiz yoğunluk başladı. Ama biz daha önceden hazırlığımızı yapmıştık ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz" dedi.

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Bozcaada bayramda dolup taştıBozcaada bayramda dolup taştıBozcaada bayramda dolup taştıBozcaada bayramda dolup taştı

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