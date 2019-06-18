Bozcaada bin yıllık siluetine yeniden kavuşuyor

Değirmenlerin tamamlanmasının ardından fotoğraf çekmek için gelen çok sayıda amatör ve profesyonel sanatçı için de yeni bir destinasyon oluşacak. Çok sayıda fotoğrafçı henüz çevre düzenlemeleri tamamlanmayan bölgede yel değirmenleriyle Bozcaada'nın eşsiz manzarasını çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Çanakkale'nin en önemli turizm bölgelerin biri olan, Türkiye'nin üçüncü büyük adası konumundaki Bozcaada'da bulunan ve uzun süre atıl durumda kalması nedeniyle yıkılan yel değirmenlerinin yeniden yapılmasına karar verildi.

- "Adanın önemli bir görselini yeniden ortaya çıkardık"

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yel değirmenlerinin bin yıllık geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.

Değirmenlerin yüzyıllarca kullanıldığını ancak bakımsızlık ve çeşitli nedenlerle zamana yenik düştüklerini dile getiren Gültekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Değirmenler maalesef 50-60 yıl önce bakımsızlıktan yıkılmışlar. Hatta biz projeye başladığımız zaman birisinin kalıntıları vardı. Projeyi yaptığımız alanda bilinen 3 değirmen var. 2'sini biz Bozcaada Kaymakamlığı olarak yeniden aslına uygun restorasyonunu tamamladık. Silueti görünecek hale geldi. Ama bundan sonra inşallah hemen hemen değirmenin yapımı kadar önemli çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla süreci tamamlamış olacağız. Değirmenlerimizden biri sadece siluet anlamında katkı sunacak. Diğer değirmenimizi ise orijinal buğdayı koyduğumuz zaman un öğütecek şekilde tüm gerekli teçhizatıyla tamamlamış olacağız."

Gültekin, inşaat çalışmaları başladığı günden itibaren adadakilerin yapıları merak ettiğini belirterek, "Değirmenler belli bir siluete kavuştuktan sonra bu merak daha da törpülenerek daha çok ilgi çekecekler. Hali hazırda inşaat çalışmaları devam ederken bile çok fazla ilgi görüyor. İnşallah çalışmayı tamamladığımız zaman daha çok ilgi göreceğini bekliyoruz, umuyoruz." dedi.