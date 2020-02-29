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Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 08:32 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

(AA)

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Bozcaada Çanakkale fırtına Kuzey Ege

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