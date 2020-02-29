Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

\u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131 ve Adalar hatt\u0131nda yolcu ve ara\u00e7 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapan GESTA\u015e A\u015e'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yap\u0131lmas\u0131 planlanan seferler ger\u00e7ekle\u015ftirilemedi.\n(AA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130lk kez dondurma yiyen kedinin komik tepkisiDenizde gece seferleri ba\u015flad\u0131Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?