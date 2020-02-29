Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

(AA)

