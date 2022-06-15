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Bozcaada için yeni karar... Midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı! Tarih verildi

15.06.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı. Kararın 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Bozcaada için yeni karar... Midibüs ve otobüs geçişleri yasaklandı! Tarih verildi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine midibüs ve otobüs girişlerinin yaz sezonu sonuna kadar yasaklanmasına karar verildi.

YAZ SEZONU BOUYUNCA GEÇERLİ OLACAK

İlçe Trafik Komisyonunun kararı kapsamında, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattını, 19-32 kişilik midibüs ile otobüs tipi araçlar yaz sezonu boyunca kullanamayacak.

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Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise yalnızca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri feribotla geçiş yapabilecek.

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonunun kararı 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Bozcaada
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