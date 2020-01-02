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  4. Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu

Bozcaada kalamarı gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 08:16 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde oturanlar için yaz sezonunda turizm önemli gelir kapısı olurken, sonbaharda başlayıp kışın da devam eden kalamar avcılığı ise yerli halkın geçim kaynağı oluyor.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde oturanlar için yaz sezonunda turizm önemli gelir kapısı olurken, sonbaharda başlayıp kışın da devam eden kalamar avcılığı ise yerli halkın geçim kaynağı oluyor. Her gün tekneleriyle denize açılan balıkçılar ve yerli halk, avladıkları kalamarları kilosu 80 TL'ye satıyor. Adada yaşayanlar, bu şekilde hem yiyecekleri kalamarı yakalıyor hem de sattıkları kalamarlar ile gelir elde ediyor.
Kuzey Ege'deki turizm cenneti Bozcaada'da, yaz mevsiminde turizmden geçimini sağlayan halk, sonbahar ve kış aylarında ise teknelerle denize açılıp kalamar avına çıkıyor. Teknesi olmayan ada sakinleri ise karadan kalamar avlamaya çalışıyor. Adada amirinden memuruna, işçisinden işletmecisi herkes bugünlerde kalamar avlıyor. İşletmeciler, restoranlarında satmak için kalamar yakalarken, ada sakinleri de ev ekonomilerine gelir sağlamak için avlanıyor. Yakalanan kalamarlar kilosu 80 TL'ye alıcı buluyor. Adada yaşayanlar, yakaladıkları en lezzetli deniz ürünlerinden olan kalamarları balıkhane yerine ilçedeki restoranlara satıyor. İşletme sahipleri ise kilolarca kalamarı derin dondurucu dolaplarda bekletip, ilkbahardan itibaren hareketlenen turizm sezonunda müşterilerine servis ediyor. Bu nedenle Bozcaada'da yazın yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği deniz ürünün başında kalamar geliyor.
Kalamar, daha çok ay ışığında, havanın kararmasına yakın zamanda ve soğuk suda avlanıyor. Amatör olarak balıkçı teknesiyle denize açılanlar yasaya göre kişi başı günde en fazla 5 kilo kalamar yakalayabiliyor. Ancak adalılar, büyük balıkçı teknelerinin, hatta gemilerin projektör ile denizi aydınlatıp, kalamarı kandırarak yüzlerce kilo yakalandığını, bu nedenle de son yıllarda ada kalamarının azaldığını iddia etti. Büyük balıkçı teknelerinin Eylül ayında küçük kalamarları bu yöntemle yakalayarak azalmasına sebep olduğunu önü sürüldü.
Kalamar sezonunun Eylül ayı ortasında başladığını belirten Semih Önal, "O dönemde kalamarlar küçük oluyor. Ekim ayı sonu ile Kasım ayının başından itibaren kalamar irileşiyor. Ben Eylül ve Ekim ayında kalamar avına çıkmıyorum. Çünkü küçük oluyor. Kasım gibi başlıyorum, Şubat sonuna kadar kalamar avı devam ediyor. İşçisinden işverenine, amirinden memuru kadar para kazanmak için çıkanlar var. Keyif için çıkanlar var. Herkes çıkıyor. Kalamar, ay olduğu zaman, geceleri avlanılıyor. Normalde kalamar akşam suyuna çıkar. Hava kararana kadar devam eder. Hava karardığı zaman ay yoksa, kalamar olmaz. Çünkü denizde ay olmadığı zaman yakamoz çıkar, Kalamarda yakamozdan ürker ve avlayamazsın" dedi.
Restoranların kalamarın kilosunu 80 liraya aldığını belirten Serdar Eroğlu, "Balıkhane 70 liradan alıyor. Genel anlamda satmak için avlıyoruz. Yemek için de kendimize ayırıyoruz" diye konuştu.
Rus asıllı restoran işletmecisi Istiradi Starenios ise "Ben iki tane yakaladım. Ben satmıyorum. Kendi restoranım da var. Ama keyif için de avlıyorum" dedi.
Ada sakinlerinden Ferdi Güneş ise, kalamarın karidese benzeyen ve ucunda çoklu kalamar oltası bulunan sahte yemle yakalandığını söyledi.

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