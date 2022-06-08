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Bozcaada Kaymakamı'nın eşine FETÖ gözaltısı

08.06.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi kaymakamı Bahar Kaya Çelik’in eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan Kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik'in kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalıştığı bildirildi. Bozcaada Kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı öğrenildi.

Bozcaada Kaymakamı'nın eşine FETÖ gözaltısı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül 2020’de göreve başlayan Kaymakam Bahar Kaya Çelik’in, kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Bozcaada Kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında bugün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Çelik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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KAYMAKAM ADADAN AYRILDI

Bozcaada Kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka bir ile atandığı ve saat 16.00 feribotu ile adadan ayrıldığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Bozcaada
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