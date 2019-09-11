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Bozcaada sezon finalini koşu ile tamamlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, yoğun geçen yaz sezonunun finalini 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival organizasyonu ile tamamlayacak.

Bozcaada sezon finalini koşu ile tamamlıyor

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, yoğun geçen yaz sezonunun finalini 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek festival organizasyonu ile tamamlayacak. Konserlerin, yerel lezzetlerin ve sporun iç içe olacağı festivalde, yüzlerce yarışmacı 11K ve 21K etabında koşacak.
Bu yaz yine Türkiye'nin en çok tercih edilen tatil beldelerinden biri Bozcaada, oldu. Bozcaada, turizm sezonunu bu hafta sonu ilk kez gerçekleşecek olan 'Run the İsland' festivali ile tamamlayacak. Spor, lezzet ve müziğin bir arada olacağı festivalde, kayıtlı yüzlerce yarışmacı adanın en güzel parkurlarında 11K ve 21K etabında koşacak. Zumba, yoga ve sokak tenisi gibi farklı spor dallarının da olacağı festivalde, 13 Eylül Cuma akşamı Gonca Vuslateri ve Çiğdem Erken, Bozcaada’nın simge mekanlarından Salhane’de açılış konseri için sahne alacak. İkili unutulmaz şarkıları kendilerine has tarzlarıyla seslendirecek. 14 Eylül Cumartesi akşamı ise Kalben Ayazma Plajı’nda sahne alacak.
Kültür Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediyesi, Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği ve Gestaş iş birliği ile birçok sponsorun katkılarıyla gerçekleşecek festivalde, adanın yerel lezzetleri de öne çıkacak.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Festival kapsamında sosyal sorumluluk projeleri de hayata geçirilecek. Her koşucu için Bozcaada İlköğretim Okulu'na bir kitap bağışı yapılacak. Ayrıca Bozcaada'da atılan her 100 bin adımda koşamayan çocuklar için bir tekerlekli sandalye bağışında bulunulacak. Bir Dilek Tut Derneği de hayati tehlike taşıyan hastalıklarla mücadele eden beş çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürecek. Dernek, Bozcaadalı hayırsever bir iş insanının desteğiyle çocuklara uçakla adanın etrafını gezdirecek.
46 BİN 500 TL DEĞERİNDE ÖDÜL
Run the Island Bozcaada koşusuna katılanlar, 21K Yarışı, 11K Yarışı, Göztepe Tırmanma Etabı, 36- 44 Yaş, 45- 54 Yaş, 55- 64 Yaş, 65 Yaş Üstü ve Çocuk Yarışı kategorilerinde yarışacak. Yarışmaların sonunda dereceye giren sporculara toplamda 46 bin 500 TL değerinde ödül dağıtılacak.

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Bozcaada sezon finalini koşu ile tamamlıyorBozcaada sezon finalini koşu ile tamamlıyorBozcaada sezon finalini koşu ile tamamlıyor

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