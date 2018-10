Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali başladı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bozcaada İlçesi’nde 14 Ekim’e kadar sürecek 5’inci Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Film Festivali (BIFED) başladı. Dünyanın ve Türkiye'nin çevre sorunlarına değinilen ve daimi teması 'Ekoloji' olan festivalde, çevreciler ve sinemaseverler, 14 Ekim'e kadar iki farklı salonda gösterilecek çevre temalı belgeselleri ücretsiz olarak izleyecek.

Türkiye'nin tek ‘Ekoloji’ temalı festivali olan ve uluslararası camiada saygınlığı özellikle çevreciler tarafından artan, BIFED’in 5'incisi iki farklı salonda gösterilen belgeseller ile başladı. Bu yıl 56 ülkeden 260’ın üzerinde filmin başvurduğu festival için Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen çevreciler, yönetmenler ve sinemaseverler Bozcaada'da buluştu.

'ÖDÜL HEYKELLERİ HER YIL BAŞKA BİR SANATÇI YAPIYOR'

Dün saat 20.00'de başlayan açılış töreni, Bozcaada Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşti. Yoğun katılım nedeniyle salon dışına taşan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren festival yönetmeni Petra Holzer Özgüven, "Bu bereketli adada BIFED’in beşinci yılı. Adanın yumuşak iklimi ve cömert toprağı insanları buraya çekmiş ve çekiyor hala. Aslına bakarsanız bu adadan alıyoruz sürekli. Bu adaya vermemiz de gerektiğini düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz kültürel ve ekonomik erozyon etkisini ancak üreterek ve paylaşarak telafi edebiliriz. Festivale gelince; kimseyi unutmamam gerektiği için isim veremiyorum. Ama bizim bazı farklılıklarımız var diğer festivallerden. Ödül heykellerimizi her yıl farklı bir sanatçı yapıyor, festival çantalarımızı da. Adalılar festival ofisini konuklara verilecek yerel hediyelerle doldurdular, lütfen gelin görün. Tamamen bir dayanışma öyküsü bu. Arkasındaki emeğin ne kadarının göründüğünden emin değilim. Yalnızca son iki ay içinde tüm bilet ve ulaşımlar, altyazılar, teknik süreçler, uluslararası yazışmalar ve daha birçok iş için 35 kişilik bir ekip aralıksız bir çalışma içindeydi. Salonlar doldukça bu emeğe değdiğini düşünüyor hepinize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

'BAŞKAN RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE AÇILIŞA GELEMEDİ'

Festivalin açılış törenine katılamayan festival başkanı ve Bozcaada Belediye Başkanı Dr. Hakan Can Yılmaz, gönderdiği yazılı mesajında, "Bozcaada Belediye Başkanlığı himayesinde bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz ve tüm adalılar gibi benim de tüm yıl heyecanla beklediğim BIFED’in açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Sağlık problemlerim nedeniyle aranızda olamadığım için çok üzgünüm. BIFED’in en güzel yanlarından biri bizleri ortak değerlerde birleştirmesi, ilerleyen günlerde daha sağlıklı olarak beraber olmak dileğiyle tüm katılımcılara keyifli seyirler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından tören, ‘BIFED 2018’ tanıtım filmi ve ardından Andres Ibanez ve Alejandro Diaz’ın yönettiği, Meksika'da kahve üreticilerine ve kahve tüketimine değinen ‘Altı Dolarlık Bir Fiincan Kahve’ adlı belgesel film gösterimi ile sona erdi.

Bu yıl iklim değişikliği, göç, mülteciler gibi temaların ağırlık kazandığı festivalin finalinde iki ayrı kategoride 18 film yarışıyor. Aralarında mültecilerin kendi çektiği belgesellerin de olduğu festivalde ödüller, cumartesi gecesi sahiplerini bulacak.

FOTOĞRAFLI