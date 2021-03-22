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Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engel

22.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “23 Mart Salı günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında, olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “23 Mart Salı günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında, olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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