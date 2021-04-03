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Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

03.04.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, “4 Nisan Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 08:00, Kabatepe’den ise saat 10:00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan saat 08:00, Geyikli’den saat 09:00 seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. Planlı diğer seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.

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