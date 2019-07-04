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Bozcaada yatta çıkan yangını Sahil Güvenlik ekipleri söndürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ilçesinde, yat limanında bağlı bulunan yatta çıkan yangın, büyümeden söndürüldü. Bozcaada'ya gelen Çeşme Limanı'na kayıtlı Türk bayraklı ‘Cape Town’ adlı yatın sahibi Barış Kılınç ve beraberindekiler, çarşıya alışverişe gitti. Bir süre sonra yattan dumanlar yükselme başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale ile alevler büyümeden söndürüldü. Yatın salon ve yatakhane bölümündeki ahşap ve bez malzemelerin zarar gördüğü belirlendi.

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