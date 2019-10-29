HABER

Bozcaada'da 1. Tenedos Tiyatro Festivali sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tenedos Tiyatro Festivali', 2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nden 2 ödülü alan ‘Kadercan’ adlı oyunun sahnelenmesiyle sona erdi.

Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 'Tenedos Tiyatro Festivali', 2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nden 2 ödülü alan ‘Kadercan’ adlı oyunun sahnelenmesiyle sona erdi.
Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada ilçesinde, kaymakamlık, belediye ve adalı işletmecilerin desteğiyle 26-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 1. Tenedos Tiyatro Festivali, 2019 Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde 2 ödüle layık görülen ‘Kadercan’ adlı oyunun sahnelenmesiyle sona erdi. Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, gecenin sonunda tiyatro oyuncusu Deniz Karaoğlu’na çiçek ve hediye verdi.
Festivalin Yönetmeni Yasin Özcan, "Festivalin ilki olmasına rağmen hem oyuncular hem de adalılar çok keyif aldı. Destek veren belediyemize, kaymakamlığımıza ve işletmecilerimize çok teşekkür ediyorum. Her sene geleneksel olması için çalışacağız. Tiyatro adaya yakışıyor” dedi.

  1. Tenedos Tiyatro Festivali'ne, Hülya Gülşen Irmak, Cem Zeynel Kılıç, Ece Çeşmioğlu, Şevket Süha Tezel, Özlem Öçalmaz, Müfit Aytekin, Deniz Karaoğlu, Kayhan Berkin, Olcay Yusufoğlu, Cenk Doğar, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Gökhan Gürün, Kerim Ürün, Esra Şengünalp, Cem Kılıç ve Eser Eyüboğlu gibi tanınmış birçok ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu katıldı.
    Ada halkının yoğun ilgi gösterdiği festival 3 gün boyunca atölyeler, söyleşiler ve konserlerle geçti.

FOTOĞRAFLI

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Sağlık Federasyonu Genel Başkanı’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajıSağlık Federasyonu Genel Başkanı’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Lüleburgaz’da yoğun sisLüleburgaz’da yoğun sis
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

Gökhan Özoğuz'dan Hadise'ye şok sözler!

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Acı haber gece yarısı geldi!

Acı haber gece yarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

HDP'li Cizre Belediye Başkanı görevden alındı, kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

Vatan Caddesi, 29 Ekim kutlamaları sebebiyle trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! O yol trafiğe kapatıldı

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.