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Bozcaada'da, 3 bin 500 litre sahte şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 18:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bozcaada ilçesinde 3 bin 500 litre sahte şarap ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bozcaada'da, 3 bin 500 litre sahte şarap ele geçirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bozcaada ilçesinde 3 bin 500 litre sahte şarap ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Bozcaada'da sahte şarap üretimi yapıldığı bilgisini alan jandarma, Alaybey Mahallesi'nde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda H.T. gözaltına alındı. Bahçede yapılan aramada, 3 bin 500 litre sahte şarap ile 2 üzüm sıkma makinesi ele geçirildi. Şaraplara el konurken, gözaltına alınan H.T., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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