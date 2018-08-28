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Bozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE ve Kuzey Ege'nin her yaz ve bayram tatili dönemi tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada ilçesinde 9 günlük kurban bayramının ardından, Bozcaada Belediyesi tarafından 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla koylarda başlatılan temizlik seferberliğinde 6 traktör çöp toplandı.

Bozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliği

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Kuzey Ege'nin her yaz ve bayram tatili dönemi tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada ilçesinde 9 günlük kurban bayramının ardından, Bozcaada Belediyesi tarafından 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla koylarda başlatılan temizlik seferberliğinde 6 traktör çöp toplandı. Toplanan çöpler ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda çevre kirliliğine dikkat çekmek için sergilendi.
Çanakkale'de 9 günlük kurban bayramı tatilini Bozcaada ilçesinde geçiren tatilcilerin çevreye gelişi güzel bıraktıkları çöpleri toplamak için Bozcaada Belediyesi 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Temizliğe Bozcaada halkı da destek verdi. Bugün Bozcaada'nın Katranbolu, Poyraz Liman, Tuzburnu, Akvaryum, Ayana, Beylik, Sulubahçe, Habbele, Günbatımı, Ayazma Çamlığı ve Çayır mevkilerinin bir kısmında gerçekleştirilen çöpleri toplama temizliği, yarın koylarda, Perşembe ve Cuma günleri ise ada merkezi ve çevresinde gerçekleştirilecek.
Bugün ilçenin koylarında Belediye çalışanları, Bozcaada halkı ve gönüllü çevrecilerin katılımıyla gerçekleştirilen çöpleri toplama etkinliği kapsamında 6 traktör çöp toplandı. Toplanan bu çöpler traktörler ile ilçe merkezine getirilerek, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yaratmak için Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.
Bozcaada'ya gelen tatilcilerin adayı temiz tutmaları konusunda çağrıda bulunan Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, "10 günde Bozcaada'da çok ciddi bir bayram yoğunluğu yaşadık. Yaklaşık 19 bin araçla, 86 bin misafirimizi ağırladık. Temizlik konusunda yaptığımız duyurunun ardından çevreye duyarlı dostlarda edindik. Ama ne yazık ki her turizm bölgesinde bunlar yaşanıyor. Ne yazık ki doğaya değer vermeyen, çevresine, yaşadığı yere saygı duymayan vatandaşlarımız oldu. Bizde Bozcaada halkının duyarlılığıyla bu sabahta adanın doğu koylarından itibaren temizliğe başladık. O kadar ciddi bir yoğunlukla karşılaştık ki, gördüğünüz gibi buradaki çöp yığınları sadece bugün topladığımız çöpler. Ve planımızın da bugün yarısında kaldık. Yarında devam etmeye karar verdik. Daha günbatımına, çamlık içine ormanlara, adanın merkezine giremedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampamya bir temizlik kampanyasının yanı sıra bir farkındalık kampanyası. Biz istiyoruz ki misafirlerimiz de Bozcaada'ya geldikleri gibi bulmak istiyorlarsa, biraz çevrelerine duyarlı olsunlar. Doğaya saygılı olsunlar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliğiBozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliğiBozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliğiBozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliği

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