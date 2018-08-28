Bozcaada'da 9 günlük bayram tatili sonrası temizlik seferberliği

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE ve Kuzey Ege'nin her yaz ve bayram tatili dönemi tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada ilçesinde 9 günlük kurban bayramının ardından, Bozcaada Belediyesi tarafından 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla koylarda başlatılan temizlik seferberliğinde 6 traktör çöp toplandı. Toplanan çöpler ilçe merkezinde Cumhuriyet Meydanı'nda çevre kirliliğine dikkat çekmek için sergilendi.

Çanakkale'de 9 günlük kurban bayramı tatilini Bozcaada ilçesinde geçiren tatilcilerin çevreye gelişi güzel bıraktıkları çöpleri toplamak için Bozcaada Belediyesi 'Koylarımıza, çamlıklarımıza, sokaklarımıza 'geçmiş olsun'a gidiyoruz" sloganıyla temizlik seferberliği başlattı. Temizliğe Bozcaada halkı da destek verdi. Bugün Bozcaada'nın Katranbolu, Poyraz Liman, Tuzburnu, Akvaryum, Ayana, Beylik, Sulubahçe, Habbele, Günbatımı, Ayazma Çamlığı ve Çayır mevkilerinin bir kısmında gerçekleştirilen çöpleri toplama temizliği, yarın koylarda, Perşembe ve Cuma günleri ise ada merkezi ve çevresinde gerçekleştirilecek.