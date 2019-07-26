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Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin yaptı.

Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin yaptı.
Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı. Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin düzenledi. Tarihi manastırda, ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.
AYA PARASKEVİ PANAYIR
Efsaneye göre, Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşık kız, arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istermiş. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşurmuş. Onlar kavuşamamışlar ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.

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Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayiniBozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayiniBozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayiniBozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini

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